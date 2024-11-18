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Первым этапом реформы ВВК будет электронное направление в "Резерв+" - Минобороны

Первым этапом реформы ВВК будет электронное направление в "Резерв+" - Минобороны

Киев  •  УНН

 • 12426 просмотра

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Минобороны планирует реформировать военно-врачебные комиссии, разделив медосмотр и административные решения. Первым этапом станет электронное направление на ВВК через приложение "Резерв+".

Министерство обороны имеет видение, как провести реформу военно-врачебных комиссий. В частности, первым этапом реформы будет электронное направление на ВВК в приложении "Резерв+". Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

Что касается реформы ВВК, то Минобороны предложило видение, каким образом нам провести изменения в этой сфере. Фактически мы разделим медосмотр от административного решения, куда, каким образом маршрутизировать наших военнообязанных. Медосмотр будет доступен в гражданских учреждениях здравоохранения, не нужно будет стоять в очереди на какой-то отдельной ВВК. Ты можешь прийти к своему терапевту, к своему семейному врачу и сделать медицинскую часть. Далее через обмен с реестрами это медицинское заключение будет направляться нам, на воинскую часть. Мы будем иметь возможность без коррупционных рисков принять решение по этому военнообязанному. Это коротко суть реформы, она является достаточно сложной. Мы делаем вместе с Министерством здравоохранения, но первым этапом будет электронное направление на ВВК в "Резерв+", который можно загрузить, чтобы не стоять в очередях

- сказала Черногоренко.

Она отметила, что Минобороны и Минздрав сейчас прорабатывают быстрые сроки внедрения реформы.

"Это будет совместная позиция двух министерств, потому что это совместная работа именно двух частей: медицинской - это Минздрав, НСЗУ и Минобороны вместе с Генеральным штабом", - добавила Черногоренко.

Напомним

Во время презентации деятельности ВСК по проблемам военных председатель ВСК, народный депутат Анна Скороход заявляла о существовании указаний признавать всех мужчин годными к службе.

Павел Башинский

Павел Башинский

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