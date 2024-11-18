Первым этапом реформы ВВК будет электронное направление в "Резерв+" - Минобороны

Министерство обороны имеет видение, как провести реформу военно-врачебных комиссий. В частности, первым этапом реформы будет электронное направление на ВВК в приложении "Резерв+". Об этом рассказала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко во время брифинга в понедельник, передает корреспондент УНН.

Что касается реформы ВВК, то Минобороны предложило видение, каким образом нам провести изменения в этой сфере. Фактически мы разделим медосмотр от административного решения, куда, каким образом маршрутизировать наших военнообязанных. Медосмотр будет доступен в гражданских учреждениях здравоохранения, не нужно будет стоять в очереди на какой-то отдельной ВВК. Ты можешь прийти к своему терапевту, к своему семейному врачу и сделать медицинскую часть. Далее через обмен с реестрами это медицинское заключение будет направляться нам, на воинскую часть. Мы будем иметь возможность без коррупционных рисков принять решение по этому военнообязанному. Это коротко суть реформы, она является достаточно сложной. Мы делаем вместе с Министерством здравоохранения, но первым этапом будет электронное направление на ВВК в "Резерв+", который можно загрузить, чтобы не стоять в очередях