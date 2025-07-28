Первые результаты корпуса Билецкого: грамотное руководство значительно сокращает потери среди военных

Третий армейский корпус под командованием Андрея Билецкого был развернут одним из первых и 4 июня в крайне критической обстановке взял ответственность за полосу в 120 километров на рубеже реки Оскол. Об этом сообщил Юрий Бутусов, главред Цензор.нет, военнослужащий бригады "Хартия", передает УНН.

Продвижение армии рф в полосе удалось существенно замедлить: с 1 января по 4 июня 2025 года враг захватил 198 кв км, а с 4 июня и до сегодня – 16 кв км. В результате успешных контратак Третий корпус вернул контроль над 8 кв км территорий. По данным Бутусова, наши среднемесячные безвозвратные потери снизились по сравнению с "докорпусным" временем примерно вдвое при том, что в июне интенсивность боевых действий увеличилась.

Андрей Билецкий доказал, что компетентный командир боеспособной бригады, если получает полномочия по самостоятельной организации работы и хотя бы минимальное доверие и поддержку руководства, может в течение двух месяцев существенно улучшить результаты боевых действий на большой полосе фронта – заявил Бутусов.

Он указал на основные положительные изменения: новая тактика обороны, прекращены встречные бои и непрерывные контратаки, исчез хаос на переднем крае, подразделения вводятся в бой упорядоченно. Билецкий получил широкие полномочия по продвижению командных кадров, из-за этого исчезла ложь в докладах, значительно улучшилось взаимодействие. Каждая бригада корпуса начала получать плановое пополнение людьми и боеприпасами, которого раньше могло не быть месяцами.