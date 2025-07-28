Первые результаты корпуса Билецкого: грамотное руководство значительно сокращает потери среди военных

$41.780.01
48.980.12
ukenru
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
14:54 • 34231 просмотра
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
13:15 • 35847 просмотра
10 или 12 дней: Трамп сообщил о новом дедлайне для рф
Эксклюзив
12:47 • 73129 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Эксклюзив
12:12 • 42715 просмотра
Массовое убийство россией пленных в Еленовке: в Офисе Генпрокурора рассказали о ходе расследования
28 июля, 10:55 • 47695 просмотра
Белорусские хакеры полностью уничтожили базу данных перелетов российского "Аэрофлота"
28 июля, 09:50 • 42327 просмотра
ЦПД СНБО: Силы обороны имеют успехи и продолжают активные действия против россиян на Сумщине
Эксклюзив
28 июля, 09:46 • 41132 просмотра
В Кривом Роге 18-летний парень изнасиловал несовершеннолетнюю: полиция сообщила о подозрении
Эксклюзив
28 июля, 09:11 • 30461 просмотра
Получение Украиной газа с Азербайджаном по новому маршруту: эксперт оценил событие и рассказал о перспективах
Эксклюзив
28 июля, 08:08 • 27018 просмотра
Усыновление детей в Украине: глава Координационного центра по развитию семейного воспитания озвучила вызовы
28 июля, 06:09 • 28704 просмотра
Неизвестный БПЛА из беларуси залетел в воздушное пространство Литвы вблизи Вильнюса
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3м/с
73%
743мм
Популярные новости
Атака рф на Хмельницкую область: под ударом был Староконстантинов, есть повреждения28 июля, 08:22 • 53370 просмотра
Непогода натворила бед в столице: молния вызвала возгорание дерева, метро "Лукьяновская" затопило12:11 • 10740 просмотра
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно12:41 • 45267 просмотра
17-летние юноши должны встать на воинский учет до 31 июля: что нужно знать12:53 • 68072 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком13:41 • 51540 просмотра
публикации
«Дарницкое» влияние: деятельность нардепа Кузьминых должны проверить правоохранители
Эксклюзив
14:54 • 34277 просмотра
Вкусно и полезно: топ-5 продуктов, которые обогатят вас белком13:41 • 53002 просмотра
17-летние юноши должны встать на воинский учет до 31 июля: что нужно знать12:53 • 69572 просмотра
Михаил Пинкевич: "Украинская авиация формирует восприятие Украины в глазах мира, и мы обязаны ее сохранить и развивать"
Эксклюзив
12:47 • 73205 просмотра
Независимое палестинское государство: поддержит ли мир инициативу Макрона25 июля, 14:49 • 295150 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Кир Стармер
Михаил Федоров
Руслан Кравченко
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Великобритания
Франция
Реклама
УНН Lite
Эдди Мерфи подтвердил участие в спин-оффе "Шрека", посвященном Ослу: что известно12:41 • 46456 просмотра
Пять невероятных премьер августа: что посмотреть27 июля, 14:42 • 118926 просмотра
Мировые запасы матча истощаются на фоне трендов в соцсетях и неурожая - BBC26 июля, 13:43 • 58658 просмотра
Первый эпизод сериала "Чужой: Земля" вышел на Comic-Con26 июля, 12:13 • 59047 просмотра
Скандал на концерте Coldplay: Гвинет Пэлтроу стала "временным спикером" Astronomer после отставки CEO и HR-директора26 июля, 11:00 • 54898 просмотра
Актуальное
Шахед-136
«Калибр» (семейство ракет)
Беспилотный летательный аппарат
Ан-178
MIM-104 Patriot

Первые результаты корпуса Билецкого: грамотное руководство значительно сокращает потери среди военных

Киев • УНН

 • 1802 просмотра

Третий армейский корпус под командованием Андрея Билецкого взял ответственность за 120-километровую полосу на реке Оскол, существенно замедлив продвижение армии рф. Благодаря новой тактике и улучшению взаимодействия, корпус вернул контроль над 8 кв км территорий, а среднемесячные безвозвратные потери снизились вдвое.

Первые результаты корпуса Билецкого: грамотное руководство значительно сокращает потери среди военных

Третий армейский корпус под командованием Андрея Билецкого был развернут одним из первых и 4 июня в крайне критической обстановке взял ответственность за полосу в 120 километров на рубеже реки Оскол. Об этом сообщил Юрий Бутусов, главред Цензор.нет, военнослужащий бригады "Хартия", передает УНН.

Продвижение армии рф в полосе удалось существенно замедлить: с 1 января по 4 июня 2025 года враг захватил 198 кв км, а с 4 июня и до сегодня – 16 кв км. В результате успешных контратак Третий корпус вернул контроль над 8 кв км территорий. По данным Бутусова, наши среднемесячные безвозвратные потери снизились по сравнению с "докорпусным" временем примерно вдвое при том, что в июне интенсивность боевых действий увеличилась.

Андрей Билецкий доказал, что компетентный командир боеспособной бригады, если получает полномочия по самостоятельной организации работы и хотя бы минимальное доверие и поддержку руководства, может в течение двух месяцев существенно улучшить результаты боевых действий на большой полосе фронта 

– заявил Бутусов.

Он указал на основные положительные изменения: новая тактика обороны, прекращены встречные бои и непрерывные контратаки, исчез хаос на переднем крае, подразделения вводятся в бой упорядоченно. Билецкий получил широкие полномочия по продвижению командных кадров, из-за этого исчезла ложь в докладах, значительно улучшилось взаимодействие. Каждая бригада корпуса начала получать плановое пополнение людьми и боеприпасами, которого раньше могло не быть месяцами.

Оказалось вдруг, что если управление корпуса грамотно организует оборону, контролирует передний край, создает систему работы БПЛА, артиллерии и разведки всех типов, то не надо затыкать дыры во фронте массами войск и стачивать в боях за выжженные посадки батальон за батальоном. А российские штурмовые группы просто методично перемалывают, с потерями в 7-10 раз меньше врага 

– подчеркнул Бутусов.
Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Война
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9