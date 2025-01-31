Первые признаки холодов уже в Украине: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
В Украине 31 января ожидается переменная облачность и местами дожди на западе, севере и в центре. Температура воздуха будет колебаться от +5° до +15° на юге страны.
Сегодня, 31 января, в Украине местами ожидается дождь. А максимально температура поднимется до 10°, на юге - до 15°. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.
Детали
По прогнозам синоптиков, в последний день января погода в Украине начнет немного меняться. Температура снизится на пару градусов, но все равно будет тепло. Также местами на западе, севере и в центральной части страны пройдут дожди.
- В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха днем +6°, дождь.
- Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Днем +10°, небольшой дождь.
- В Луцке будет небольшая облачность, днем +8°.
- В Ровно сегодня ожидается небольшая облачность, днем +7°.
- В Тернополе 31 января днем будет +7°, небольшая облачность.
- В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, днем +5°.
- В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, днем +11°.
- В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут днем +9°, облачно с прояснениями, дождь.
- В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, днем +7°.
- В Виннице сегодня будет +5°...+7°, пасмурно.
- В Житомире в пятницу днем будет +7°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+6°, пасмурно.
- В Черкассах сегодня будет днем +6°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Кропивницком температура днем будет +8°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +5°...+6°.
- В Одессе 31 января - облачно с прояснениями, температура днем +9°.
- В Херсоне в пятницу днем будет +10°, облачно с прояснениями.
- В Николаеве сегодня будет пасмурно, днем +11°.
- В Запорожье температура днем +9°, пасмурно.
- В Сумах сегодня температура воздуха днем будет +6°, пасмурно.
- В Харькове - пасмурно, температура днем +7°.
- В Днепре температура днем будет +8°, пасмурно.
- В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +5°...+15°.
- В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура днем +8°.
- В Северодонецке - пасмурно, температура днем +7°.
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