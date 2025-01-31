Первые признаки холодов уже в Украине: прогноз погоды на сегодня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Украине 31 января ожидается переменная облачность и местами дожди на западе, севере и в центре. Температура воздуха будет колебаться от +5° до +15° на юге страны.

Сегодня, 31 января, в Украине местами ожидается дождь. А максимально температура поднимется до 10°, на юге - до 15°. Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

По прогнозам синоптиков, в последний день января погода в Украине начнет немного меняться. Температура снизится на пару градусов, но все равно будет тепло. Также местами на западе, севере и в центральной части страны пройдут дожди.

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  • В Киеве сегодня будет пасмурно. Температура воздуха днем +6°, дождь.
  • Во Львове в пятницу будет небольшая облачность. Днем +10°, небольшой дождь.
  • В Луцке будет небольшая облачность, днем +8°.
  • В Ровно сегодня ожидается небольшая облачность, днем +7°.
  • В Тернополе 31 января днем будет +7°, небольшая облачность.
  • В Хмельницком в течение дня будет небольшая облачность, днем +5°.
  • В Ивано-Франковске будет небольшая облачность, днем +11°.
  • В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут днем +9°, облачно с прояснениями, дождь.
  • В Черновцах в пятницу - небольшая облачность, днем +7°.
  • В Виннице сегодня будет +5°...+7°, пасмурно.
  • В Житомире в пятницу днем будет +7°, небольшая облачность, легкий дождь.
  • В Чернигове столбики термометров покажут +1°...+6°, пасмурно.
  • В Черкассах сегодня будет днем +6°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Кропивницком температура днем будет +8°, пасмурно, небольшой дождь.
  • В Полтаве - пасмурно, температура воздуха +5°...+6°.
  • В Одессе 31 января - облачно с прояснениями, температура днем +9°.
  • В Херсоне в пятницу днем будет +10°, облачно с прояснениями.
  • В Николаеве сегодня будет пасмурно, днем +11°.
  • В Запорожье температура днем +9°, пасмурно.
  • В Сумах сегодня температура воздуха днем будет +6°, пасмурно.
  • В Харькове - пасмурно, температура днем +7°.
  • В Днепре температура днем будет +8°, пасмурно.
  • В Симферополе в пятницу будет облачно с прояснениями, +5°...+15°.
  • В Краматорске сегодня будет пасмурно, температура днем +8°.
  • В Северодонецке - пасмурно, температура днем +7°.

Международный день зебры и Всемирный день ювелира: что отмечают 31 января31.01.25, 05:20 • 7536 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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