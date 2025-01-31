Перші ознаки холодів вже в Україні: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 31 січня, в Україні місцями очікується дощ. А максимально температура підніметься до 10°, на півдні - до 15°. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

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За прогнозами синоптиків, в останній день січня погода в Україні почне трохи змінюватися. Температура знизиться на пару градусів, але все одно буде тепло. Також місцями на заході, півночі та в центральній частині країни пройдуть дощі.

У Києві сьогодні буде похмуро. Температура повітря вдень +6°, дощ.

У Львові в п'ятницю буде невелика хмарність. Вдень +10°, невеликий дощ.

У Луцьку буде невелика хмарність, вдень +8°.

У Рівному сьогодні очікується невелика хмарність, вдень +7°.

У Тернополі 31 січня вдень буде +7°, невелика хмарність.

У Хмельницькому протягом дня буде невелика хмарність, вдень +5°.

В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вдень +11°.

В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +9°, хмарно з проясненнями, дощ.

У Чернівцях у п'ятницю - невелика хмарність, вдень +7°.

У Вінниці сьогодні буде +5°...+7°, похмуро.

У Житомирі в п'ятницю вдень буде +7°, невелика хмарність, легкий дощ.

У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +1°...+6°, похмуро.

У Черкасах сьогодні буде вдень +6°, похмуро, невеликий дощ.

У Кропивницькому температура вдень буде +8°, похмуро, невеликий дощ.

У Полтаві - похмуро, температура повітря +5°...+6°.

В Одесі 31 січня - хмарно з проясненнями, температура вдень +9°.

У Херсоні в п'ятницю вдень буде +10°, хмарно з проясненнями.

У Миколаєві сьогодні буде похмуро, вдень +11°.

У Запоріжжі температура вдень +9°, похмуро.

У Сумах сьогодні температура повітря вдень буде +6°, похмуро.

У Харкові - похмуро, температура вдень +7°.

У Дніпрі температура вдень буде+8°, похмуро.

У Сімферополі в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, +5°...+15°.

У Краматорську сьогодні буде похмуро, температура вдень +8°.

У Сєвєродонецьку - похмуро, температура вдень +7°.

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