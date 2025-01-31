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Перші ознаки холодів вже в Україні: прогноз погоди на сьогодні

Перші ознаки холодів вже в Україні: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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В Україні 31 січня очікується мінлива хмарність та місцями дощі на заході, півночі та в центрі. Температура повітря коливатиметься від +5° до +15° на півдні країни.

Сьогодні, 31 січня, в Україні місцями очікується дощ. А максимально температура підніметься до 10°, на півдні - до 15°. Про це повідомляє Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

За прогнозами синоптиків, в останній день січня погода в Україні почне трохи змінюватися. Температура знизиться на пару градусів, але все одно буде тепло. Також місцями на заході, півночі та в центральній частині країни пройдуть дощі.

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  • У Києві сьогодні буде похмуро. Температура повітря вдень +6°, дощ.
    • У Львові в п'ятницю буде невелика хмарність. Вдень +10°, невеликий дощ.
      • У Луцьку буде невелика хмарність, вдень +8°.
        • У Рівному сьогодні очікується невелика хмарність, вдень +7°.
          • У Тернополі 31 січня вдень буде +7°, невелика хмарність.
            • У Хмельницькому протягом дня буде невелика хмарність, вдень +5°.
              • В Івано-Франківську буде невелика хмарність, вдень +11°.
                • В Ужгороді сьогодні стовпчики термометрів покажуть вдень +9°, хмарно з проясненнями, дощ.
                  • У Чернівцях у п'ятницю - невелика хмарність, вдень +7°.
                    • У Вінниці сьогодні буде +5°...+7°, похмуро.
                      • У Житомирі в п'ятницю вдень буде +7°, невелика хмарність, легкий дощ.
                        • У Чернігові стовпчики термометрів покажуть +1°...+6°, похмуро.
                          • У Черкасах сьогодні буде вдень +6°, похмуро, невеликий дощ.
                            • У Кропивницькому температура вдень буде +8°, похмуро, невеликий дощ.
                              • У Полтаві - похмуро, температура повітря +5°...+6°.
                                • В Одесі 31 січня - хмарно з проясненнями, температура вдень +9°.
                                  • У Херсоні в п'ятницю вдень буде +10°, хмарно з проясненнями.
                                    • У Миколаєві сьогодні буде похмуро, вдень +11°.
                                      • У Запоріжжі температура вдень +9°, похмуро.
                                        • У Сумах сьогодні температура повітря вдень буде +6°, похмуро.
                                          • У Харкові - похмуро, температура вдень +7°.
                                            • У Дніпрі температура вдень буде+8°, похмуро.
                                              • У Сімферополі в п'ятницю буде хмарно з проясненнями, +5°...+15°.
                                                • У Краматорську сьогодні буде похмуро, температура вдень +8°.
                                                  • У Сєвєродонецьку - похмуро, температура вдень +7°.

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