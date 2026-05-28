Первая ракетка мира Янник Синнер сенсационно вылетел с Roland Garros

Первая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер сенсационно не смог пробиться в третий круг Roland Garros-2026, уступив аргентинцу Хуану Мануэлю Серундоло. Синнер объяснил свое поражение плохим самочувствием во время поединка, передает УНН.

В первых двух сетах Синнер одержал две победы - 6:3 и 6:2. В третьем сете, ведя 5:1, Синнер сенсационно уступил - 7:5.

Два последних сета Синнер проиграл с одинаковым счетом - 6:1.

Хуан Мануэль Серундоло, одержав победу, впервые вышел в третий круг на турнире Grand Slam.

После поединка Синнер рассказал, что чувствовал себя не очень хорошо на корте

Я находился в хорошем положении в матче, особенно в третьем сете, но я не смог подать на матч, а затем начались серьезные проблемы. В то же время хочу поздравить соперника. Не хочу преуменьшать его заслуги. Он провел очень качественный матч, особенно в конце. Это и есть спорт. Мне стало очень тяжело. Начала кружиться голова, почти не осталось энергии. Я пытался подать на матч, но сил уже почти не было. В четвертом сете я немного отпустил ситуацию, надеясь сохранить больше энергии на пятый. Чрезвычайно важным был первый гейм в решающем сете, но я не смог его взять, и после этого все пошло вниз. Еще с утра я чувствовал себя не очень хорошо и старался сокращать розыгрыши. В начале матча я чисто бил по мячу, хорошо двигался, а потом просто словно врезался в стену