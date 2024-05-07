Первая африканская страна подтвердила участие в Саммите мира

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Кабо-Верде Улиссешем Коррея-и-Силвой. Об этом сообщили в офисе президента, передает УНН.

Детали

Поблагодарил за его поддержку Формулы мира и личную принципиальную позицию по российскому вторжению. Кабо-Верде первой из африканских стран подтвердила участие в Саммите мира сообщил президент.

Во время разговора стороны обсудили необходимые усилия для привлечения как можно большего количества стран континента для участия в саммите.

Голос Африки важен, когда речь идет о глобальной поддержке справедливого мира в Украине.

Зеленский о Саммите мира: работаем над тем, чтобы все континенты были представлены