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Перша африканська країна підтвердила участь у Саміті миру

Перша африканська країна підтвердила участь у Саміті миру

Київ • УНН

 • 27502 перегляди

Кабо-Верде стало першою африканською країною, яка підтвердила свою участь у Мирному саміті, ініційованому президентом України Володимиром Зеленським, після телефонної розмови між Зеленським та прем'єр-міністром Кабо-Верде Уліссесом Коррейя е Сілвою.

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Кабо-Верде Уліссешем Коррея-і-Сілвою. Про це повідомили в офісі президента, передає УНН.

Деталі

Подякував за його підтримку Формули миру й особисту принципову позицію щодо російського вторгнення. Кабо-Верде першою з африканських країн підтвердила участь у Саміті миру

повідомив президент.

Під час розмови сторони обговорили необхідні зусилля для залучення якомога більшої кількості країн континенту для участі в саміті.

Голос Африки важливий, коли йдеться про глобальну підтримку справедливого миру в Україні.

Зеленський про Саміт миру: працюємо над тим, щоб усі континенти були представлені07.05.24, 19:46 • 19764 перегляди

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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