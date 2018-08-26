Перу ужесточило порядок въезда для беженцев из Венесуэлы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Перу ужесточило правила въезда через пограничные КПП для беженцев из Венесуэлы, переживающей глубокий кризис. Об этом со ссылкой на DW сообщает УНН.
С севера в субботу, 25 августа, венесуэльцам для въезда в Перу нужно иметь загранпаспорт. Исключения по гуманитарным причинам сделаны только для беременных, лиц старше 70 лет и несовершеннолетних, следующих в Перу для воссоединения с семьей, сообщили власти в Лиме.
На территорию Перу будут также пропускать венесуэльцев без паспортов, которые подадут ходатайство о предоставлении им статуса беженцев.
Для подачи такой просьбы необходимо лишь иметь при себе удостоверение личности.
Напомним, председатель Конституционной ассамблеи (КА) Венесуэлы Дьосдадо Кабельо заявил, что правительство его страны обеспокоено тем, что новая экономическая реформа может привести к миграции колумбийцев в Боливарианской Республики.