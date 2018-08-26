Перу посилив порядок в'їзду для біженців з Венесуели
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Перу посилив правила в'їзду через прикордонні КПП для біженців з Венесуели, яка переживає глибоку економічну кризу. Про це з посиланням на DW повідомляє УНН.
З півночі в суботу, 25 серпня, венесуельцям для в'їзду в Перу потрібно мати закордонний паспорт. Винятки з гуманітарних причин зроблені лише для вагітних, осіб старше 70 років і неповнолітніх, які прямують до Перу для возз'єднання з сім'єю, повідомила влада в Лімі.
На територію Перу будуть також пропускати венесуельців без паспортів, які подадуть клопотання про надання їм статусу біженців.
Для подачі такого прохання необхідно лише мати при собі посвідчення особи.
Нагадаємо, голова Конституційної асамблеї (КА) Венесуели Дьосдадо Кабельо заявив, що уряд його країни стурбований тим, що нова економічна реформа може привести до міграції колумбійців в Боліваріанську Республіку.