Перспективные планы из регионов: рассмотрение на Кабмине планируется до конца апреля

"Во всех перспективных планах формирования общин областей есть территории, по которым областной государственной администрации, правительству, экспертам и представителям местного самоуправления не удалось прийти к единому мнению... Итак, окончательные решения не будут простыми и бесспорными. Но работу по созданию перспективных планов надо уже заканчивать. Поэтому на этой неделе пройдут окончательные согласительные онлайн-совещания с регионами. После этого, до конца апреля, все проекты перспективных планов будут представлены на рассмотрение правительства", - указано в сообщении.

Отмечается, что уже прошло три консультации по перспективным планам, в которых приняли участие все заинтересованные стороны. Они предоставили свои аргументы, которые соответствуют методике формирования общин.

"В проектах распоряжений Кабинета министров об одобрении перспективных планов будут сравнительные таблицы с предложениями ОГА и замечаниями ассоциаций и министерств. Но окончательное решение будет принимать правительство. Надеемся также, что Верховная Рада в ближайшие дни примет в целом законопроект № 2653, которым уполномочит Кабинет министров определять административные центры и территории общин. Таким образом правительство сможет взять на себя ответственность за завершение формирования состоявшихся общин в Украине", - отметил заместитель министра развития общин и территорий Вячеслав Негода.

Напомним, после изменений в Госбюджете оставили 4,9 млрд грн на финансирование Государственного фонда регионального развития.