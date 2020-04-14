Перспективні плани з регіонів: розгляд на уряді планується до кінця квітня
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. До кінця поточного тижня в регіонах узгодять перспективні плани, і їх подадуть на розгляду уряду. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Мінрегіону.
“В усіх перспективних планах формування громад областей є території, по яких обласній державній адміністрації, уряду, експертам та представникам місцевого самоврядування не вдалося дійти одностайної думки… Отже, остаточні рішення не будуть простими і беззаперечними. Але роботу зі створення перспективних планів треба вже закінчувати. Тому цього тижня пройдуть остаточні узгоджувальні онлайн-наради з регіонами. Після цього, до кінця квітня, усі проекти перспективних планів будуть подані на розгляд уряду”, - вказано у повідомленні.
Зазначається, що вже пройшло три консультації щодо перспективних планів, у яких взяли участь усі зацікавлені сторони. Вони надали свої аргументи, які відповідають методиці формування громад.
"У проектах розпоряджень Кабінету міністрів про схвалення перспективних планів будуть порівняльні таблиці з пропозиціями ОДА та зауваженнями асоціацій і міністерств. Але остаточне рішення прийматиме уряд. Сподіваємося також, що Верховна Рада найближчими днями прийме в цілому законопроект № 2653, яким уповноважить Кабінет міністрів визначати адміністративні центри та території громад. Таким чином уряд зможе взяти на себе відповідальність за завершення формування спроможних громад в Україні", – зазначив заступник міністра розвитку громад і територій В’ячеслав Негода.
Нагадаємо, після змін у Держбюджеті залишили 4,9 млрд грн на фінансування Державного фонду регіонального розвитку.