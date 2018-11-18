Перспектива РФ возглавить Интерпол является гибридной угрозой для мира - Аваков

“Все мы хорошо знаем, как РФ злоупотребляет возможностями Интерпола для борьбы и преследования политических оппонентов. Не могу допустить мысли, что мы можем вернуться к трагической истории 1938-1945 годов, когда международной полицейской организацией руководили Гейндрих и Кальтенбруннер, а штаб-квартиру после аншлюса Австрии перенесли в Берлин. Перспектива для агрессора России возглавить Интерпол — гибридная угроза для всего мира”, — цитирует заявление главы МВД пресс-служба.

Украинская делегация во главе с главой МВД участвует в 87-й сессии Генеральной ассамблеи международной организации уголовной полиции Интерпол, которая проходит в Дубае, ОАЭ.

По словам Авакова, сейчас проводятся широкие консультации относительно избрания главы Интерпола.

Выборы нового главы Интерпола состоятся 21 ноября. Переизбрать председателя международной организации уголовной полиции Интерпол должны после того, как в конце сентября исчез глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй, который впоследствии нашелся в Китае, где против него ведется расследование в деле о коррупции.

Фаворитом на выборах нового главы Интерпола называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Он с 2006 по 2011 год был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году генерал-майор стал вице-президентом Интерпола.

Как сообщал УНН, Александр Прокопчук объявлен одним из двух претендентов на пост главы этой организации.

Ранее полиция Франции закрыла дело о пропаже главы Интерпола из-за отсутствия доказательств о том, что преступление было совершено именно на территории Франции.

Напомним, 5 октября французская полиция начала расследовать исчезновение президента Интерпола Мэн Хунвея. Сообщалось, что президента не могли найти после того как он отправился в путешествие на свою Родину — Китай.