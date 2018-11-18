Перспектива РФ возглавить Интерпол является гибридной угрозой для мира - Аваков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. Перспектива для представителя страны-агрессора возглавить Интерпол является гибридной угрозой для всего мира. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во время очередной сессии Генеральной ассамблеи международной организации уголовной полиции Интерпол, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.
“Все мы хорошо знаем, как РФ злоупотребляет возможностями Интерпола для борьбы и преследования политических оппонентов. Не могу допустить мысли, что мы можем вернуться к трагической истории 1938-1945 годов, когда международной полицейской организацией руководили Гейндрих и Кальтенбруннер, а штаб-квартиру после аншлюса Австрии перенесли в Берлин. Перспектива для агрессора России возглавить Интерпол — гибридная угроза для всего мира”, — цитирует заявление главы МВД пресс-служба.
Украинская делегация во главе с главой МВД участвует в 87-й сессии Генеральной ассамблеи международной организации уголовной полиции Интерпол, которая проходит в Дубае, ОАЭ.
По словам Авакова, сейчас проводятся широкие консультации относительно избрания главы Интерпола.
Выборы нового главы Интерпола состоятся 21 ноября. Переизбрать председателя международной организации уголовной полиции Интерпол должны после того, как в конце сентября исчез глава этой полицейской организации Мэн Хунвэй, который впоследствии нашелся в Китае, где против него ведется расследование в деле о коррупции.
Фаворитом на выборах нового главы Интерпола называют генерал-майора российской полиции Александра Прокопчука. Он с 2006 по 2011 год был заместителем начальника Национального центрального бюро Интерпола МВД России, а затем возглавил эту организацию. В 2016 году генерал-майор стал вице-президентом Интерпола.
Как сообщал УНН, Александр Прокопчук объявлен одним из двух претендентов на пост главы этой организации.
Ранее полиция Франции закрыла дело о пропаже главы Интерпола из-за отсутствия доказательств о том, что преступление было совершено именно на территории Франции.
Напомним, 5 октября французская полиция начала расследовать исчезновение президента Интерпола Мэн Хунвея. Сообщалось, что президента не могли найти после того как он отправился в путешествие на свою Родину — Китай.