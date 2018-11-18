Перспектива РФ очолити Інтерпол є гібридною загрозою для світу – Аваков

КИЇВ. 18 листопада. УНН. Перспектива для представника країни-агресора очолити Інтерпол є гібридною загрозою для всього світу. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час чергової сесії Генеральної асамблеї міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.