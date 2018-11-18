Перспектива РФ очолити Інтерпол є гібридною загрозою для світу – Аваков
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. Перспектива для представника країни-агресора очолити Інтерпол є гібридною загрозою для всього світу. Про це заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков під час чергової сесії Генеральної асамблеї міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.
"Усі ми добре знаємо, як РФ зловживає можливостями Інтерполу для боротьби та переслідування політичних опонентів. Не можу допустити думки, що ми можемо повернутися до трагічної історії 1938–1945 років, коли міжнародною поліцейською організацією керували Гейндріх та Кальтенбруннер, а штаб-квартиру після аншлюсу Австрії перенесли до Берліна. Перспектива для агресора Росії очолити Інтерпол – гібридна загроза для всього світу", - цитує заяву голови МВС прес-служба.
Українська делегація на чолі із головою МВС бере участь у 87-й сесії Генеральної асамблеї міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол, яка триває у Дубаї, ОАЕ.
За словами Авакова, наразі проводяться широкі консультації щодо обрання глави Інтерполу.
Вибори нового голови Інтерполу відбудуться 21 листопада. Переобрати голову міжнародної організації кримінальної поліції Інтерпол мають після того, як наприкінці вересня зник глава цієї поліцейської організації Мен Хунвей, який згодом з'явився в Китаї, де стосовно нього ведеться розслідування у справі про корупцію.
Фаворитом на виборах нового голови Інтерполу називають генерал-майора російської поліції Олександра Прокопчука. Він з 2006 по 2011 рік був заступником начальника Національного центрального бюро Інтерполу МВС Росії, а потім очолив цю організацію. У 2016 році генерал-майор став віце-президентом Інтерполу.
Як повідомляв УНН, Олександр Прокопчук оголошений одним з двох претендентів на пост глави цієї організації.
Раніше поліція Франції закрила справу про зникнення голови Інтерполу через відсутність доказів про те, що злочин був скоєний саме на території Франції.
Нагадаємо, 5 жовтня французька поліція розпочала розслідування зникнення президента Інтерполу Мен Хунвея. Повідомлялось, що президента не могли знайти після того як він вирушив у подорож до своєї Батьківщини — Китаю.