Первый снег выпал в Харькове

Так, снег выпал на территории Харьковской области, в частности, в Харькове.

Температура в городе колеблется от -1 градуса до +3.

Согласно прогнозу Гидрометцентра, 30 октября в городе потеплеет. Ночью температура воздуха составит от +2 до +4 градусов. Днем синоптики обещают колебания столбиков термометра от +4 до +6 градусов. Ветер западный. Также синоптики сообщают, что снег с дождем будут идти и завтра.