Перший сніг випав у Харкові
Київ • УНН
КИЇВ. 29 жовтня. УНН. Перший сніг у цьому сезоні випав на Харківщині. Про це повідомили місцеві жителі у соціальних мережах, передає УНН.
Так, сніг випав на території Харківської області, зокрема, у Харкові.
Температура в місті коливається від −1 градуса до +3.
Згідно із прогнозом Гідрометцентру, 30 жовтня у місті потеплішає. Вночі температурі повітря становитиме від +2 до +4 градусів. Вдень синоптики обіцяють коливання стовпчиків термометра від +4 до +6 градусів. Вітер західний. Також синоптики передюачають, що сніг із дощем йтиме і завтра.
Нагадаємо, у Києві 29-30 жовтня очікується складна погода, дощі, місцями з мокрим снігом, ймовірні сильні опади.