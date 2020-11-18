Первый снег в Киеве появился на 5 дней позже, чем обычно - метеорологи
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В Киеве первый снег появился на 5 дней позже, чем обычно. Так, в среднем первый снегопад в столице проходил 12 ноября. Об этом в комментарии УНН сказала начальница отдела климатологии в Центральной геофизической обсерватории им. Бориса Срезневского Елена Донич.
"Для Киева типично в среднем появление снега 12 ноября. Раньше всего снег появлялся в столице 6 октября 1971 года. А позже всего - в 2011 году, 24 декабря", - сообщила Донич.
Она отметила, что прогнозов о приходе метеорологической зимы в столицу пока нет.
"Мы просто фактически фиксируем появление, когда будет устойчивое снижение среднесуточной температуры ниже нуля. По прогнозам, это должен быть такой длительный (период - ред.), то есть, 5 и более дней, температура ниже нуля среднесуточная. У нас пока только я могу сказать, что сегодня первый день был только. Поэтому зима может и придет, но когда точно - будем сообщать", - добавила метеоролог.
Напомним, в Киеве выпал первый снег.
Также напомним, метеорологи допускают, что нынешняя зима в Киеве будет теплой и бесснежной.