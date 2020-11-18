Перший сніг у Києві з’явився на 5 днів пізніше, ніж зазвичай - метеорологи

"Для Києва типово у середньому поява снігу 12 листопада. Найраніше сніг з’являвся у столиці 6 жовтня 1971 року. А найпізніше - у 2011 році, 24 грудня", - повідомила Доніч.

Вона зазначила, що прогнозів про прихід метеорологічної зими до столиці поки немає.

"Ми просто фактично фіксуємо появу, коли вже буде стійке зниження середньодобової температури нижче нуля. За прогнозами, це повинен бути такий тривалий (період - ред.), тобто, 5 і більше днів, температура нижче нуля середньодобова. У нас поки що тільки я можу сказати, що сьогодні перший день був тільки. Тому зима може і прийде, але коли точно - будемо повідомляти", - додала метеоролог.

Нагадаємо, у Києві випав перший сніг.

Також нагадаємо, метеорологи допускають, що цьогорічна зима у Києві буде теплою та безсніжною.