Первый частный вокзал появится в Николаеве
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Вокзал г. Николаев может стать первым в Украине железнодорожным вокзалом, который передадут в концессию частным компаниям. Об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры, передает УНН.
“Принято решение о возможной концессии железнодорожного вокзала в г.Николаев в формате государственно — частного партнерства”, — говорится в сообщении.
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По словам главы министерства Владимира Омеляна, решение о концессии вокзала было принято в ходе переговоров с и.о. главы “Укрзализныци” Евгением Кравцовым.
“Нам необходимо объединить свои усилия и решить, каким образом будет эта концессия — или с местными органами власти, или мы ищем частного партнера. Если мы ищем частного партнера, то каким образом это будет и какие сроки, сроки и видение этого комплекса”, - отметил Министр инфраструктуры Владимир Емельян.
Согласно принятым Советом 3 апреля законопроектом № 8125, в концессию будут передавать большие вокзалы, вокзалы, расположенные в туристических городах, и вокзалы, в развитии которых заинтересована местная власть. Срок концессии может составлять от 3 до 50 лет.
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Первые конкурсы на передачу вокзалов в концессию, в том числе с привлечением зарубежных компаний, начнутся в 2019 году.
Стоит отметить, что с 2000 года опыт частного управления на железной дороге ввела Польша. Первой была компания “Колея Мазовецка”, которая предоставляла транспортную услугу на железнодорожной инфраструктуре вокруг Варшавы.
Впоследствии на новом рынке появились десятки компаний, а вместе с ними и недостатки. Каждый оператор организовывал трафик локально на территории воеводств, в результате чего возникали трудности с графиком движения, определением стоимости билетов.