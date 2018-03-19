Іноземна компанія розглядає можливість концесії летовища на Закарпатті
Київ • УНН
УЖГОРОД-КИЇВ. 19 березня. УНН. Логістична компанія зі Словаччини висловила готовність взяти у концесію єдине летовище Закарпаття - Міжнародний аеропорт "Ужгород". Про це УНН повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.
Днями голова облдержадміністрації Геннадій Москаль зустрівся з керівництвом логістичної компанії “Vedecko-vyskumna, A.C.” зі Словаччини, яка виявила зацікавленість у відновленні повноцінної роботи аеропорту. Як зазначається, найбільш оперативний запуск повноцінної роботи аеропорту можливий у разі взяття його в концесію компанією з країн ЄС. Єдина умова Закарпатської ОДА і облради для концесіонерів у разі успішного вирішення питання - це відновлення регулярного авіасполучення між Ужгородом і Києвом.
“Якщо проект вдасться реалізувати, то на початковому етапі ми готові запустити щотижня три рейси "Братислава - Ужгород - Київ". А в подальшому запровадимо авіасполучення Ужгорода з Будапештом, Віднем, Прагою, а також курортами Туреччини, які дуже популярні в період відпусток”, - зазначив під час зустрічі президент словацької компанії Роберт Спішак.
“Сторони домовилися діяти таким чином - логістична компанія за свої кошти здійснить незалежну експертизу Ужгородського аеропорту, щоб об’єктивно оцінити його технічний стан і балансову вартість, після чого направить листа в обласну раду з проханням надати аеропорт у концесію. При цьому віддавати в концесію злітно-посадкову смугу не можна - це забороняє українське законодавство. Остаточне рішення прийматиме більшість депутатського корпусу обласної ради”, - повідомили у Закарпатській ОДА.
Водночас, в облдержадміністрації УНН підтвердили, що з подібними пропозиція до обласної влади зверталися представники й інших авіаперевізників зі Словаччини, Угорщини й навіть Туреччини. Однак на сьогодні попередні переговори не набули форми конкретних домовленостей.
Як повідомляв УНН, Мінінфраструктури виділить кошти на відновлення роботи єдиного на Закарпатті аеропорту.