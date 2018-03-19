Іноземна компанія розглядає можливість концесії летовища на Закарпатті

ukru
Ексклюзив
10:32 • 105374 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 83972 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

08:24 • 136297 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 137365 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 183592 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 174517 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 216339 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 131581 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Ексклюзив
25 березня, 09:27 • 134959 перегляди

Scam-проєкти в Україні: регулятор розповів, як їх виявляють та скільки вже у списку

Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 167953 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.2 м/с
50 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

Ворог вночі атакував Охтирку дронами: пошкоджено будинки та магазини

26 березня, 03:44 • 104906 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 148275 перегляди
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 115324 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 152738 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

08:07 • 107897 перегляди
Публікації
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 105374 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

08:24 • 136297 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 152710 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 148250 перегляди
Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 13:46 • 216339 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 603 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 20316 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 39258 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

08:54 • 41029 перегляди
Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

Один з легендарних автомобілів Джонні Холлідея, Panther DeVille, продано на аукціоні

25 березня, 11:55 • 62809 перегляди
Актуальне
Іноземна компанія розглядає можливість концесії летовища на Закарпатті

Іноземна компанія розглядає можливість концесії летовища на Закарпатті

Київ • УНН

 • 10194 перегляди

УЖГОРОД-КИЇВ. 19 березня. УНН. Логістична компанія зі Словаччини висловила готовність взяти у концесію єдине летовище Закарпаття - Міжнародний аеропорт "Ужгород". Про це УНН повідомили у прес-службі Закарпатської ОДА.

Днями голова облдержадміністрації Геннадій Москаль зустрівся з керівництвом логістичної компанії “Vedecko-vyskumna, A.C.” зі Словаччини, яка виявила зацікавленість у відновленні повноцінної роботи аеропорту. Як зазначається, найбільш оперативний запуск повноцінної роботи аеропорту можливий у разі взяття його в концесію компанією з країн ЄС. Єдина умова Закарпатської ОДА і облради для концесіонерів у разі успішного вирішення питання - це відновлення регулярного авіасполучення між Ужгородом і Києвом.

“Якщо проект вдасться реалізувати, то на початковому етапі ми готові запустити щотижня три рейси "Братислава - Ужгород - Київ". А в подальшому запровадимо авіасполучення Ужгорода з Будапештом, Віднем, Прагою, а також курортами Туреччини, які дуже популярні в період відпусток”, - зазначив під час зустрічі президент словацької компанії Роберт Спішак.

“Сторони домовилися діяти таким чином - логістична компанія за свої кошти здійснить незалежну експертизу Ужгородського аеропорту, щоб об’єктивно оцінити його технічний стан і балансову вартість, після чого направить листа в обласну раду з проханням надати аеропорт у концесію. При цьому віддавати в концесію злітно-посадкову смугу не можна - це забороняє українське законодавство. Остаточне рішення прийматиме більшість депутатського корпусу обласної ради”, - повідомили у Закарпатській ОДА.

Водночас, в облдержадміністрації УНН підтвердили, що з подібними пропозиція до обласної влади зверталися представники й інших авіаперевізників зі Словаччини, Угорщини й навіть Туреччини. Однак на сьогодні попередні переговори не набули форми конкретних домовленостей. 

Як повідомляв УНН, Мінінфраструктури виділить кошти на відновлення роботи єдиного на Закарпатті аеропорту.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Економіка

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$282.24
Brent
$72.99
Bitcoin
$87,953.20
S&P 500
$5,762.05
Газ TTF
$41.19
Золото
$3,061.49
Ethereum
$2,068.68