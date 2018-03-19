Иностранная компания рассматривает возможность концессии аэропорта на Закарпатье

На днях председатель облгосадминистрации Геннадий Москаль встретился с руководством логистической компании "Vedecko-vyskumna, A.C." из Словакии, которая проявила заинтересованность в восстановлении полноценной работы аэропорта. Как отмечается, наиболее оперативный запуск полноценной работы аэропорта возможен в случае взятия его в концессию компанией из стран ЕС. Единственное условие Закарпатской ОГА и облсовета для концессионеров в случае успешного решения вопроса - это восстановление регулярного авиасообщения между Ужгородом и Киевом.

"Если проект удастся реализовать, то на начальном этапе мы готовы запустить еженедельно три рейса "Братислава - Ужгород - Киев". А в дальнейшем введем авиасообщение Ужгорода с Будапештом, Веной, Прагой, а также курортами Турции, которые очень популярны в период отпусков", - отметил во время встречи президент словацкой компании Роберт Спишак.

"Стороны договорились действовать таким образом - логистическая компания за свой счет проведет независимую экспертизу Ужгородского аэропорта, чтобы объективно оценить его техническое состояние и балансовую стоимость, после чего направит письмо в областной совет с просьбой предоставить аэропорт в концессию. При этом отдавать в концессию взлетно-посадочную полосу нельзя - это запрещает украинское законодательство. Окончательное решение будет принимать большинство депутатского корпуса областного совета", - сообщили в Закарпатской ОГА.

В то же время, в облгосадминистрации УНН подтвердили, что с подобными предложениями к областной власти обращались представители и других авиаперевозчиков из Словакии, Венгрии и даже Турции. Однако на сегодня предварительные переговоры не приобрели форму конкретных договоренностей.

Как сообщал УНН, Мининфраструктуры выделит средства на восстановление работы единственного на Закарпатье аэропорта.