"Укрзалізниця" поділилася планами щодо концесії вокзалів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Після прийняття відповідного закону, у концесії передаватимуть насамперед великі вокзали, вокзали, розташовані у туристичних містах, та вокзали, у розвитку яких зацікавлена місцева влада. Про це на брифінгу повідомив директор зі стратегічного розвитку та інвестиційної політики ПАТ “Укрзалізниця” Антон Саболевський, передає кореспондент УНН.
Саболевський відзначив, що пріоритетом є великі вокзали.
"Ми розуміємо, що вокзал – це великий комплекс, який може сам заробляти. Наш пріоритет – позакласні вокзали та вокзали першого класу, це вокзали у великих містах, де є пасажиропотік, та платоспроможний попит, там ми зможемо максимально реалізувати потенціал. Також є ще дві цільові групи по вокзалах – туристичний напрямок (Трускавець, Херсон тощо) та вокзали, у розвитку яких зацікавлені місцева влада. Наприклад, Миколаїв, з яким вже є такі домовленості", - розповів Саболевський.
Раніше "Укрзалізниця" розповіла про хід будівництва лінії експресів до "Борисполя".