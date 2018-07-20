"Укрзалізниця" поділилася планами щодо концесії вокзалів

Саболевський відзначив, що пріоритетом є великі вокзали.

"Ми розуміємо, що вокзал – це великий комплекс, який може сам заробляти. Наш пріоритет – позакласні вокзали та вокзали першого класу, це вокзали у великих містах, де є пасажиропотік, та платоспроможний попит, там ми зможемо максимально реалізувати потенціал. Також є ще дві цільові групи по вокзалах – туристичний напрямок (Трускавець, Херсон тощо) та вокзали, у розвитку яких зацікавлені місцева влада. Наприклад, Миколаїв, з яким вже є такі домовленості", - розповів Саболевський.

Раніше "Укрзалізниця" розповіла про хід будівництва лінії експресів до "Борисполя".