"Укрзализныця" поделилась планами по концессии вокзалов

Саболевський отметил, что приоритетом являются крупные вокзалы.

"Мы понимаем, что вокзал - это большой комплекс, который может сам зарабатывать. Наш приоритет - внеклассные вокзалы и вокзалы первого класса, это вокзалы в крупных городах, где есть пассажиропоток, и платежеспособный спрос, там мы сможем максимально реализовать потенциал. Также есть еще две целевые группы по вокзалам - туристическое направление (Трускавец, Херсон и т.д.) и вокзалы, в развитии которых заинтересованы местные власти. Например, Николаев, с которым уже есть такие договоренности", - рассказал Саболевський.

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