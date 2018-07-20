"Укрзализныця" поделилась планами по концессии вокзалов
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. После принятия соответствующего закона, в концессии будут передавать прежде всего крупные вокзалы, вокзалы, расположенные в туристических городах, и вокзалы, в развитии которых заинтересована местная власть. Об этом на брифинге сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике ПАО "Укрзализныця" Антон Саболевський, передает корреспондент УНН.
Саболевський отметил, что приоритетом являются крупные вокзалы.
"Мы понимаем, что вокзал - это большой комплекс, который может сам зарабатывать. Наш приоритет - внеклассные вокзалы и вокзалы первого класса, это вокзалы в крупных городах, где есть пассажиропоток, и платежеспособный спрос, там мы сможем максимально реализовать потенциал. Также есть еще две целевые группы по вокзалам - туристическое направление (Трускавец, Херсон и т.д.) и вокзалы, в развитии которых заинтересованы местные власти. Например, Николаев, с которым уже есть такие договоренности", - рассказал Саболевський.
Ранее "Укрзализныця" рассказала о ходе строительства линии экспрессов в "Борисполь".