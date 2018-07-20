"Укрзализныця" поделилась планами по концессии вокзалов

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Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 38892 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 102205 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 124229 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 131767 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 169022 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 153307 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 141052 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 130457 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 181254 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118329 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

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"Укрзализныця" поделилась планами по концессии вокзалов

"Укрзализныця" поделилась планами по концессии вокзалов

Киев  •  УНН

 • 11016 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. После принятия соответствующего закона, в концессии будут передавать прежде всего крупные вокзалы, вокзалы, расположенные в туристических городах, и вокзалы, в развитии которых заинтересована местная власть. Об этом на брифинге сообщил директор по стратегическому развитию и инвестиционной политике ПАО "Укрзализныця" Антон Саболевський, передает корреспондент УНН.

Саболевський отметил, что приоритетом являются крупные вокзалы.

"Мы понимаем, что вокзал - это большой комплекс, который может сам зарабатывать. Наш приоритет - внеклассные вокзалы и вокзалы первого класса, это вокзалы в крупных городах, где есть пассажиропоток, и платежеспособный спрос, там мы сможем максимально реализовать потенциал. Также есть еще две целевые группы по вокзалам - туристическое направление (Трускавец, Херсон и т.д.) и вокзалы, в развитии которых заинтересованы местные власти. Например, Николаев, с которым уже есть такие договоренности", - рассказал Саболевський.

Ранее "Укрзализныця" рассказала о ходе строительства линии экспрессов в "Борисполь".

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