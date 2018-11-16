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Перший приватний вокзал з'явиться у Миколаєві

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. Вокзал м.Миколаїв може стати першим в Україні залізничним вокзалом, який передадуть в концесію приватним компаніям. Про це повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури, передає УНН.

“Ухвалено рішення щодо можливої концесії залізничного вокзалу у м. Миколаїв у форматі державно — приватного партнерства”, — йдеться у повідомленні.

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За словами глави міністерства Володимира Омеляна, рішення про концесію вокзалу було прийнято в ході переговорів з в.о. голови “Укрзалізніці” Євгеном Кравцовим.

“Нам необхідно об’єднати свої зусилля і вирішити, яким саме чином буде ця концесія — чи з місцевими органами влади, чи ми шукаємо приватного партнера. Якщо ми шукаємо приватного партнера, то яким чином це буде і які строки, терміни і бачення цього комплексу”, — зазначив Міністр інфраструктури Володимир Омелян.

Згідно із ухваленим Радою 3 квітня законопроектом № 8125, у концесію передаватимуть великі вокзали, вокзали, розташовані у туристичних містах, та вокзали, у розвитку яких зацікавлена місцева влада. Строк концесії може становити від 3 до 50 років.

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Перші конкурси на передачу вокзалів у концесію, в тому числі із залученням зарубіжних компаній, почнуться у 2019 році.

Варто зазначити, що з 2000 року досвід приватного управління на залізниці запровадила Польща. Першою була компанія “Колія Мазовецька”, яка надавала транспортну послугу на залізничній інфраструктурі навколо Варшави.

Згодом на новому ринку з’явились десятки компаній, а разом із ними і недоліки. Кожен оператор організовував трафік локально на території воєводств, внаслідок чого виникали труднощі з графіком руху, визначенням вартості квитків.

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