Первый футболист чемпионата Китая заразился коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Бывший полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" и сборной Бельгии Маруан Феллайни, выступающий за китайский "Шаньдун Лунэн", получил положительный результат теста на коронавирус, информирует УНН со ссылкой на Twitter игрока.
"Дорогие друзья, я прошел тест на коронавирус, и результат оказался положительным. Спасибо фанатам, медперсоналу и руководству клуба за заботу и внимание. Будем следить за ходом лечения, и я надеюсь вернуться в игру как можно быстрее", - заявил Феллайни.
Таким образом, бельгиец стал первым игроком китайской Суперлиги, у которого диагностировали данное заболевание.
Примечательно, что чемпионат Китая по футболу запланирован начаться во второй половине апреля.