Перший футболіст чемпіонату Китаю заразився на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Колишній півзахисник англійського "Манчестер Юнайтед" та збірної Бельгії Маруан Феллайні, який виступає за китайський "Шаньдун Лунен", отримав позитивний результат тесту на коронавірус, інформує УНН з посиланням на Twitter гравця.
"Дорогі друзі, я пройшов тест на коронавірус, і результат виявився позитивним. Дякую фанатам, медперсоналу і керівництву клубу за турботу і увагу. Будемо стежити за ходом лікування, і я сподіваюся повернутися в гру якомога швидше", - заявив Феллайні.
Таким чином, бельгієць став першим гравцем китайської Суперліги, у якого діагностували дане захворювання.
Примітно, що чемпіонат Китаю з футболу запланований розпочатися у другій половині квітня.