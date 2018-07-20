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Первый энергоблок АЭС в Украине заработал только на топливе из США

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 20 июля. УНН. Один из энергоблоков Южно-Украинской АЭС стал первым в Украине, который работает исключительно на топливе компании Westinghouse из США. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу "Энергоатома".

"Третий "миллионник" Южно-Украинской АЭС стал первым энергоблоком в Украине, который работает исключительно на топливе компании Westinghouse", - сообщили в операторе АЭС Украины.

В активную зону энергоблока загружены 163 топливные сборки Westinghouse модифицированной конструкции (ТВС-WR), добавили в компании.

"Замечаний в процессе загрузки не обнаружено, 18 июля блок выведен на полную мощность", - добавили в "Энергоатоме".

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Президент "Энергоатома" Юрий Недашковский отметил, что Украина пока - единственная страна, использующая альтернативные поставки ядерного топлива для спроектированных в бывшем Советском Союзе реакторов типа ВВЭР-1000.

"Полная загрузка третьего энергоблока топливом Westinghouse позволит в течение года завершить процесс его лицензирования и перейти с опытно-промышленной к промышленной эксплуатации", - добавил он.

В Westinghouse при этом сообщили, что на сегодняшний день компания поставляет топливо на 6 из 15 атомных энергоблоков украинских АЭС, а начиная с 2021-го количество украинских реакторов с топливом Westinghouse вырастет до семи.

Напомним, Westinghouse будет поставлять ядерное топливо Украины до 2026 года.

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