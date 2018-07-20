Перший енергоблок АЕС в Україні запрацював на паливі лише з США
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Один із енергоблоків Южно-Української АЕС став першим в Україні, який працює виключно на паливі компанії Westinghouse з США. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Енергоатому".
"Третій "мільйонник" Южно-Української АЕС став першим енергоблоком в Україні, який працює виключно на паливі компанії Westinghouse", - повідомили в операторі АЕС України.
В активну зону енергоблока завантажено 163 паливні збірки Westinghouse модифікованої конструкції (ТВЗ-WR), додали у компанії.
"Зауважень у процесі завантаження не виявлено, 18 липня блок виведено на повну потужність", - додали в "Енергоатомі".
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Президент "Енергоатома" Юрій Недашковський зауважив, що Україна наразі - єдина країна, що використовує альтернативні постачання ядерного палива для спроектованих у колишньому Радянському Союзі реакторів типу ВВЕР-1000.
"Повна загрузка третього енергоблока паливом Westinghouse дозволить протягом року завершити процес його ліцензування і перейти з дослідно-промислової до промислової експлуатації", - додав він.
У Westinghouse при цьому повідомили, що на сьогодні компанія постачає паливо на 6 з 15 атомних енергоблоків українських АЕС, а починаючи з 2021 року кількість українських реакторів з паливом Westinghouse зросте до семи.
Нагадаємо, Westinghouse постачатиме ядерне паливо Україні до 2026 року.