Первое заседание нового молдавского парламента: протесты, драка, назначения
Киев • УНН
КИШИНЕВ-КИЕВ. 21 марта. УНН. Сегодня, 21 марта, состоялось первое заседание парламента Республики Молдова в новом составе, в ходе которого было сформировано 3 фракции. Кроме того, у стен парламента проходил протест сторонников оппозиционного блока ACUM, а депутат от Демократической партии Серджиу Сырбу был госпитализирован в результате нападения, сообщает корреспондент УНН.
Заседание парламента Х созыва началось с обращения президента Игоря Додона и продлилось около получаса. Три из пяти партий, пришедших в парламент определились с фракциями — это Демократическая партия, Партия социалистов и Партия “Шор”.
Кроме того, сторонники оппозиционного блока ACUM (Партия PAS и Платформа DA) протестовали у стен парламента. Лидер партии PAS Майя Санду в этот день была в Брюсселе и на заседании отсутствовала. Лидером фракции демократов был избран бывший премьер-министр Павел Филип, фракцию Партии социалистов возглавила Зинаида Гречаный, Партию “Шор” — ее лидер Илан Шор. Андрей Нэстасе, в свою очередь, заявил, что не готов объявить о фракции на основе блока ACUM.
Кроме того, после окончания заседания, в результате нападения был госпитализирован депутат Демократической партии Серджиу Сырбу. Сообщается, что на Сырбу совершил нападение ранее осужденный за насильственные протесты Павел Григорчук в одном из кафе в центре молдавской столицы.
Как уточняет издание Deschide.md, Сырбу был госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.
Сам Григорчук был сопровожден в отделение полиции, в ходе Live-включения со своей страницы в социальных сетях, он подтвердил, что ударил депутата из-за того, что считает его предателем, а сам Сырбу, по словам Григорчука, его провоцировал на применение силы.
Напомним, Конституционный суд Молдовы официально утвердил результаты парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля, и утвердил мандаты депутатов, избранных и по партийным спискам, и по одномандатным мажоритарным округам.
Таким образом, в новом парламенте Молдовы представлены пророссийская левацкая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия противоречивого олигарха Влада Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий "Acum" (26), популистская партия "Шор" еще одного спорного предпринимателя и политика Илана Шора (7) и еще три независимых депутата (всего 101).