Первая ракетка мира Э.Маррей проиграл на Australian Open

Матч четвертого круга, который продолжался чуть более трех с половиной часов, пятидесятая ракетка мира выиграл со счетом 7:5, 5:7, 6:2, 6:4.

Это самый ранний этап турнира в Мельбурне, в котором британец проиграл, начиная с 2009 года.

В четвертьфинале соперником Зверева будет победитель пары Роджер Федерер - Кей Нисикори.

"Было довольно легко играть агрессивно, но сложно сохранять спокойствие", - сказал немецкий теннисист, который ранее никогда не добирался до четвертьфинала турниров Большого шлема.

Напомним, Н.Джокович вылетел из AUS Open от 117-й ракетки мира.