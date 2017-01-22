Первая ракетка мира Э.Маррей проиграл на Australian Open
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. Первая ракетка мира британец Энди Маррей сенсационно уступил немцу Михаилу Звереву на Открытом чемпионате Австралии по теннису, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Матч четвертого круга, который продолжался чуть более трех с половиной часов, пятидесятая ракетка мира выиграл со счетом 7:5, 5:7, 6:2, 6:4.
Это самый ранний этап турнира в Мельбурне, в котором британец проиграл, начиная с 2009 года.
В четвертьфинале соперником Зверева будет победитель пары Роджер Федерер - Кей Нисикори.
"Было довольно легко играть агрессивно, но сложно сохранять спокойствие", - сказал немецкий теннисист, который ранее никогда не добирался до четвертьфинала турниров Большого шлема.
Напомним, Н.Джокович вылетел из AUS Open от 117-й ракетки мира.