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Перша ракетка світу Е.Маррей програв на Australian Open

Перша ракетка світу Е.Маррей програв на Australian Open

Київ • УНН

 • 10096 перегляди

КИЇВ. 22 січня. УНН. Перша ракетка світу британець Енді Маррей сенсаційно поступився німцю Михайлу Звєрєву на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу, передає УНН з посиланням на ВВС.

Матч четвертого кола, який тривав трохи більше трьох з половиною годин, п'ятдесята ракетка світу виграла з рахунком 7:5, 5:7, 6:2, 6:4.

Це найбільш ранній етап турніру в Мельбурні, в якому британець програв, починаючи з 2009 року.

У чвертьфіналі суперником Звєрєва буде переможець пари Роджер Федерер - Кей Нісікорі.

"Було досить легко грати агресивно, але складно зберігати спокій", - сказав німецький тенісист, який раніше ніколи не добирався до чвертьфіналу турнірів Великого шолома.

Нагадаємо, Н.Джокович вилетів з AUS Open від 117-ї ракетки світу.

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