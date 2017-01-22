Перша ракетка світу Е.Маррей програв на Australian Open
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Перша ракетка світу британець Енді Маррей сенсаційно поступився німцю Михайлу Звєрєву на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу, передає УНН з посиланням на ВВС.
Матч четвертого кола, який тривав трохи більше трьох з половиною годин, п'ятдесята ракетка світу виграла з рахунком 7:5, 5:7, 6:2, 6:4.
Це найбільш ранній етап турніру в Мельбурні, в якому британець програв, починаючи з 2009 року.
У чвертьфіналі суперником Звєрєва буде переможець пари Роджер Федерер - Кей Нісікорі.
"Було досить легко грати агресивно, але складно зберігати спокій", - сказав німецький тенісист, який раніше ніколи не добирався до чвертьфіналу турнірів Великого шолома.
Нагадаємо, Н.Джокович вилетів з AUS Open від 117-ї ракетки світу.