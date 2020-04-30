Первая половина мая благоприятная для важных начинаний – астролог дала прогноз на май

По ее словам, если вы можете в данных условиях карантина продолжать свою деятельность или хотите запланировать дорогую покупку по интернету, или открыть свой сайт, запустить рекламу, а может, начать цикл физических упражнений и не забросить это потом — начинайте в правильные дни на растущей Луне.

“Первая половина мая, а точнее — период до 12 числа, еще благоприятен для важных начинаний, покупок и других важных жизненных процессов. Я хочу пояснить, что благоприятный космический период — это отсутствие на данном временном отрезке солнечных и лунных затмений, а также ретроградных планет.

Поэтому, на растущей Луне Вы можете воспользоваться следующими благоприятными датами: 1 (с 12:10 до 16:00), 2, 3, 4 (после 11:47), 5, 6 (с 10:05 до 19:00). На убывающей Луне еще благоприятны дни: 8 (после 10:15), 9, 12 (кроме 13:30-18:37)”, — рассказывает Осипенко.

Астролог отмечает, что с 13 мая по 12 июля мы вступаем с Вами в период достаточно интересных событий с точки зрения астрономии и астрологии. Период ретроградной Венеры, который будет продолжаться с 13 мая до 25 июня, наложится на коридор из трех затмений — 5 июня лунного, 21 июня солнечного и 5 июля опять лунного. Инициативу подхватит Меркурий, делая ретроградную петлю с 18 июня по 12 июля.

“По правилам астрологии в данный большой период значимых дел лучше не начинать — они могут иметь сложную судьбу и не дать результатов, которые вы ожидаете получить. Если по причине карантина вы не можете в настоящее время до 12 мая, например, расписаться в загсе или зарегистрировать бизнес, то по-возможности, перенесите свои серьезные намерения на следующий благоприятный космический период с 13 июля по 9 сентября”, — советует она.

По данным астролога, с 13 мая по 25 июня Венера ретроградная. Приблизительно один раз в полтора года Венера проходит свой небесный путь в таком попятном движении, максимально приближаясь к Земле. Продолжительность ее ретроградной фазы — около 40 дней. Это время не подходит для крупных покупок и финансовых операций, оформления союзов и начала романтических отношений.

“Этот период дает шанс изменить внутренние приоритеты, пересмотреть систему ценностей, завершить ранее начатые дела и проекты, рассчитаться с долговыми обязательствами, а также восстановить отношения, примириться. В этот период подвергаются пересмотру наши привязанности и симпатии, представления о том, что красиво, а что — нет, взаимоотношения с другими людьми — то, что нас сближает или отталкивает друг от друга”, — добавляет Осипенко.

Кроме этого, в этот период меняется представление о том, какими должны быть наши внешность, стиль одежды, прическа.

“Попятная Венера предлагает нам вернуться к прошлым привязанностям, извлечь из них опыт, полезный для будущего, попробовать еще раз, если прежде вы потерпели неудачу. Не рекомендуется в этот период делать пластические операции, осуществлять крупные сделки, делать дорогие покупки, приобретать предметы роскоши, брать кредиты, а также начинать романтические отношения и вступать в брак”, — акцентирует внимание она.

Осипенко отмечает, что если не получается отложить важные дела на другой период, то в крайнем случае используйте в мае следующие дни: 13, 16, 17 (до 11:00), 20, 23 (кроме 15:50-17:50), 24 (до 14:10), 25, 26, 27 (после 9:31), 28 (до 16:30), 29 (после 14:40).

“Венера — это еще планета экономики. Если в данный ретроградный период Вы начинаете бизнес или оформляете отношения с партнером по бизнесу, Вам нужно знать, что данное дело с большой степенью вероятности, будет стопориться и требовать все новых интеллектуальных и финансовых затрат”, — сообщает она.

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Астролог советует не забыть проработать новолуние, которое произойдет 22 мая в 20:39 по Киеву.

“Всегда помните, что в каком внутреннем состоянии вы встретите начало нового лунного месяца — так и проживете весь данный цикл. За пол часа-час до точной фазы новолуния настройте себя на спокойствие и гармонию. Возьмите листок бумаги и напишите на нем благодарность за лунный месяц, который вы прожили с 23-го апреля. Благодарите за добрые и хорошие события и, что особенно важно, попробуйте от чистого сердца и искренне поблагодарить за все трудные уроки и их позитивный результат в вашей жизни. Таким образом, вы подводите итоги своему прошлому периоду и в состоянии благости подходите к важному моменту — старту нового лунного месяца”, — рассказывает Осипенко.

По ее словам, затем, в первый час после точной фазы (до 21:40) необходимо планировать мероприятия на месяц вперед до 20 июня, с учетом астрологических факторов.

Напомним, психолог дал советы, как поддержать хорошие семейные отношения в период карантина.