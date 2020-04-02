Психолог дав поради, як підтримати гарні сімейні стосунки у період карантину

Він розповідає, що перебуваючи в замкнутому просторі, люди починають конфліктувати. Кількість викликів поліції у зв'язку з конфліктами всередині сім'ї лише зростає, люди більше скаржаться один на одного, починають вдаватися до погроз розлучення. Хтось намагається роз'їхатися, залишаючи близьких на самоті.

"Вже скоро кількість конфліктів, які можуть призвести до розлучення, значно збільшиться. Це пов'язано з тим, що знаходячись всередині одного приміщення, люди збільшують контакт зі своїми близькими. Це зовсім не погано, але особистий простір ніхто не скасовував. У результаті - це призводить до того, що люди знаходять конфлікти всередині групи, з якою постійно взаємодіють", - повідомив Суббота.

За його словами, найгірший варіант - шукати ворога серед членів родини. Зараз інститут сім'ї, у порівнянні з попередніми століттями, втрачає свою важливість, але ми не повинні ігнорувати той факт, що сім'я - це важлива соціальна група, завдяки якій будується суспільство в цілому.

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"Пам'ятайте, що відновити стосунки буде набагато складніше, ніж їх зруйнувати. Щоб оцінити наслідки можливого розриву, можна вдатися до такої техніки, як квадрат Декарта. Я раджу використовувати її перед прийняттям будь-якого рішення у вашому житті. Ви можете ознайомитися з нею в інтернеті, адже це дуже поширена техніка. Багато хто її ігнорує, називаючи банальним прийомом виписати "за" і "проти". Але, насправді, це одна з когнітивних технік, яка впливає на якість нашого вибору", - додає він.

Також для того, щоб не конфліктувати з близькими, перебуваючи з ними в одному приміщенні, Суббота рекомендує займатися не лише спільним дозвіллям, а й обрати для себе щось особливе (читання книг, фізичне навантаження, медитації).

"Намагайтесь знайти можливість ізолюватися всередині сім'ї. Це означає, що вам необхідно визначити свої особисті кордони ще до того, як почнуться конфлікти", - рекомендують у МОЗ.

Наголошується, що у житті кожної людини є свої труднощі, які можуть стати причиною сварок у сім’ї.

"Щоб їх не допустити, варто вдатися до певних превентивних заходів. Пам’ятайте: немає нічого кращого, ніж проявити свою самостійність, вміти сказати "ні" та окреслити особисті кордони, які не будуть порушуватися", - підсумовується у повідомленні.

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