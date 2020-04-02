Психолог дал советы, как поддержать хорошие семейные отношения в период карантина

Он рассказывает, что находясь в замкнутом пространстве, люди начинают конфликтовать. Количество вызовов полиции в связи с конфликтами внутри семьи только растет, люди больше жалуются друг на друга, начинают прибегать к угрозам развода. Кто-то пытается разъехаться, оставляя близких в одиночестве.

"Уже скоро количество конфликтов, которые могут привести к разводу, значительно увеличится. Это связано с тем, что находясь внутри одного помещения, люди увеличивают контакт со своими близкими. Это совсем не плохо, но личное пространство никто не отменял. В итоге - это приводит к тому, что люди находят конфликты внутри группы, с которой постоянно взаимодействуют", - сообщил Суббота.

По его словам, худший вариант - искать врага среди членов семьи. Сейчас институт семьи, по сравнению с предыдущими веками, теряет свою важность, но мы не должны игнорировать тот факт, что семья - это важная социальная группа, благодаря которой строится общество в целом.

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"Помните, что восстановить отношения будет гораздо сложнее, чем их разрушить. Чтобы оценить последствия возможного разрыва, можно прибегнуть к такой технике, как квадрат Декарта. Я советую использовать ее перед принятием любого решения в вашей жизни. Вы можете ознакомиться с ней в интернете, ведь это очень распространенная техника. Многие ее игнорирует, называя банальным приемом выписать "за" и "против". Но на самом деле это одна из когнитивных техник, которая влияет на качество нашего выбора", - добавляет он.

Также для того, чтобы не конфликтовать с близкими, находясь с ними в одном помещении, Суббота рекомендует заниматься не только общим досугом, но и выбрать для себя что-то особенное (чтение книг, физическая нагрузка, медитации).

"Старайтесь найти возможность изолироваться внутри семьи. Это означает, что вам необходимо определить свои личные границы еще до того, как начнутся конфликты", - рекомендуют в Минздраве.

Отмечается, что в жизни каждого человека есть свои трудности, которые могут стать причиной ссор в семье.

"Чтобы их не допустить, стоит прибегнуть к определенным превентивным мерам. Помните: нет ничего лучше, чем проявить свою самостоятельность, уметь сказать "нет" и определить личные границы, которые не будут нарушаться", - суммируется в сообщении.

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