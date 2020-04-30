Перша половина травня сприятлива для важливих починань - астролог дала прогноз на травень

За її словами, якщо ви можете в даних умовах карантину продовжувати свою діяльність або хочете запланувати дорогу покупку через інтернет, або відкрити свій сайт, запустити рекламу, а може, почати цикл фізичних вправ і не закинути це потім — починайте в правильні дні на зростаючому Місяці .

“Перша половина травня, а точніше — період до 12 числа, ще сприятливий для важливих починань, покупок і інших важливих життєвих процесів. Я хочу пояснити, що сприятливий космічний період — це відсутність на даному часовому відрізку сонячних і місячних затемнень, а також ретроградних планет.

Тому, на зростаючому Місяці Ви можете скористатися наступними сприятливими датами: 1 (з 12:10 до 16:00), 2, 3, 4 (після 11:47), 5, 6 (з 10:05 до 19:00). На спадаючому Місяці ще сприятливі дні: 8 (після 10:15), 9, 12 (крім 13:30-18:37)”, — розповідає Осипенко.

Астролог зазначає, що з 13 травня по 12 липня ми вступаємо з Вами в період досить цікавих подій з точки зору астрономії і астрології. Період ретроградної Венери, який буде тривати з 13 травня до 25 червня, припадає на коридор з трьох затемнень — 5 червня місячного 21 червня сонячного і 5 липня знову місячного. Ініціативу підхопить Меркурій, роблячи ретроградну петлю з 18 червня по 12 липня.

“За правилами астрології в даний великий період значущих справ краще не починати — вони можуть мати складну долю і не дати результатів, які ви очікуєте отримати. Якщо через карантин ви не можете в даний час до 12 травня, наприклад, розписатися в загсі або зареєструвати бізнес, то по-можливості, перенесіть свої серйозні наміри на наступний сприятливий космічний період з 13 липня по 9 вересня”, — радить вона.

За даними астролога, з 13 травня по 25 червня Венера ретроградна. Приблизно один раз в півтора року Венера проходить свій небесний шлях в такому задкуючому русі, максимально наближаючись до Землі. Тривалість її ретроградної фази — близько 40 днів. Це час не підходить для великих покупок і фінансових операцій, оформлення спілок і початку романтичних відносин.

“Цей період дає шанс змінити внутрішні пріоритети, переглянути систему цінностей, завершити раніше розпочаті справи і проекти, розрахуватися з борговими зобов’язаннями, а також відновити відносини, примиритися. У цей період піддаються перегляду наші прихильності і симпатії, уявлення про те, що красиво, а що — ні, взаємини з іншими людьми — то, що нас зближує або відштовхує один від одного”, — додає Осипенко.

Крім цього, в цей період змінюється уявлення про те, якими мають бути наші зовнішність, стиль одягу, зачіска.

“Задкуюча Венера пропонує нам повернутися до минулих уподобань, витягти з них досвід, корисний для майбутнього, спробувати ще раз, якщо раніше ви зазнали невдачі. Не рекомендується в цей період робити пластичні операції, здійснювати великі угоди, робити дорогі покупки, купувати предмети розкоші, брати кредити, а також починати романтичні стосунки і одружуватися”, — акцентує увагу вона.

Осипенко зазначає, що якщо не виходить відкласти важливі справи на інший період, то в крайньому випадку використовуйте в травні наступні дні: 13, 16, 17 (до 11:00), 20, 23 (крім 15: 50-17: 50), 24 (до 14:10), 25, 26, 27 (після 9:31), 28 (до 16:30), 29 (після 14:40).

“Венера — це ще планета економіки. Якщо в даний ретроградний період Ви починаєте бізнес або оформляєте відносини з партнером по бізнесу, Вам потрібно знати, що дана справа з великим ступенем ймовірності, буде гальмуватися і вимагати все нових інтелектуальних і фінансових витрат”, — повідомляє вона.

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Астролог радить не забути пропрацювати молодик, яке відбудеться 22 травня о 20:39 по Києву.

“Завжди пам’ятайте, що в якомусь внутрішньому стані ви зустрінете початок нового місячного місяця — так і проживете весь цей цикл. За пів години-годину до точної фази молодика налаштуйте себе на спокій і гармонію. Візьміть аркуш паперу і напишіть на ньому подяку за місячний місяць, який ви прожили з 23-го квітня. Дякуйте за добрі і хороші події і, що особливо важливо, спробуйте від чистого серця і щиро подякувати за усі важкі уроки і їх позитивний результат у вашому житті. Таким чином, ви підводите підсумки свого минулого періоду і в стані доброти підходите до важливого моменту — старту нового місячного місяця”, — розповідає Осипенко.

За її словами, потім, в першу годину після точної фази (до 21:40) необхідно планувати заходи на місяць вперед до 20 червня, з урахуванням астрологічних чинників.

Нагадаємо, психолог дав поради, як підтримати хороші сімейні відносини в період карантину.