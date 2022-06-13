Первая партия: судно с 18 тыс. тонн украинской кукурузы прибыло в порт Испании
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Судно с 18 000 тонн украинской кукурузы прибыло в понедельник ранним утром в порт на северо-западе Испании, используя "новый морской маршрут", призванный обойти блокаду россией портов Украины на Черном море, пишет УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Так, грузовое судно Alppila, перевозившее кукурузу, прибыло в испанский порт Ла-Корунья перед рассветом в понедельник и должно быть разгружено до вторника, сообщили CNN в пресс-службе порта.
Это первая партия украинского зерна, которая достигла северо-запада Испании по "новому морскому маршруту, открытому в Балтийском море, чтобы избежать блокады российским флотом портов Украины на Черном море с начала войны", сообщили производители кормов для животных Agafac.
"новому морскому маршруту, открытому в Балтийском море, чтобы избежать блокады российским флотом портов Украины на Черном море с начала войны", – сказал CNN по телефону директор Agafac Бруно Биде.
В заявлении Agafac говорится, что "небольшое количество кукурузы выехало из западной Украины на грузовиках в Польшу и Румынию" и что прибывшая в Испанию кукуруза была загружена на корабль в польском порту Свиноуйсьце на Балтийском море.
Alppila – грузовое судно под финским флагом, которое находилось в Свиноуйске в конце мая, затем сделало остановки в двух немецких портах, а в понедельник прибыло в порт Ла-Корунья.
Биде сказал, что ему неизвестно, прибывала ли украинская кукуруза в какие-либо другие испанские порты с момента начала вторжения россии в Украину в конце февраля.
Ранее
Накануне стало известно, что Украина наработала два маршрута через Польшу и Румынию для экспорта зерна для предотвращения мирового продовольственного кризиса.
Кроме того, сообщалось, что Украина ведет переговоры со странами Балтии по поводу создания третьего коридора для экспорта продовольствия.