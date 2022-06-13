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Перша партія: судно з 18 тис. тонн української кукурудзи прибуло в порт Іспанії

Перша партія: судно з 18 тис. тонн української кукурудзи прибуло в порт Іспанії

Київ • УНН

 • 158490 перегляди

КИЇВ. 13 червня. УНН. Судно з 18 000 тонн української кукурудзи прибуло в понеділок рано-вранці в порт на північному заході Іспанії, використовуючи "новий морський маршрут", покликаний обійти блокаду росією портів України на Чорному морі, пише УНН із посиланням на CNN.

Деталі

Так, вантажне судно Alppila, яке перевозило кукурудзу, прибуло до іспанського порту Ла-Корунья перед світанком у понеділок і має бути розвантажене до вівторка, повідомили CNN у пресслужбі порту.

Це перша партія українського зерна, яка досягла північного заходу Іспанії "новим морським маршрутом, відкритим у Балтійському морі, щоб уникнути блокади російським флотом портів України на Чорному морі з початку війни", повідомили виробники кормів для тварин Agafac.

"Це лише невелика кількість кукурудзи, але вона відновлює можливість імпортувати все, що можливо з України", - сказав CNN по телефону директор Agafac Бруно Біде.

У заяві Agafac йдеться, що "невелика кількість кукурудзи виїхала із західної України на вантажівках до Польщі та Румунії" і що кукурудза, що прибула до Іспанії, була завантажена на корабель у польському порту Свіноуйсьце на Балтійському морі.

Alppila - вантажне судно під фінським прапором, яке перебувало в Свіноуйсьце в кінці травня, потім зробило зупинки у двох німецьких портах, а у понеділок прибуло до порту Ла-Корунья.

Біде сказав, що йому невідомо, чи українська кукурудза прибувала до будь-яких інших іспанських портів з моменту початку вторгнення росії в Україну наприкінці лютого.

Раніше

Напередодні стало відомо, що Україна напрацювала два маршрути через Польщу та Румунію для експорту зерна для запобігання світовій продовольчій кризі.

Окрім того повідомлялося, що Україна веде переговори з країнами Балтії щодо створення третього коридору для експорту продовольства.

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