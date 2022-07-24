Первая леди Турции Эмине Эрдоган призвала к миру в Украине

Детали

Анкара продолжает "использовать все дипломатические инструменты на самом высоком уровне и стремится положить конец этой войне", — заявила Эмине Эрдоган в видеообращении ко Второму саммиту первых леди и джентльменов, который прошел в столице Украины в субботу.

Мероприятие "Украина и мир: будущее, которое мы строим вместе", провела первая леди Украины Елена Зеленская.

"Я считаю, что восстановление того, что было разрушено войной, и объединение рук всего мира станет сильнейшим щитом от будущих войн", – сказала Эрдоган.

Она добавила, что война в Украине привела к тому, что количество беженцев во всем мире превысило 100 миллионов, подчеркнув, что "хотя война затрагивает всех, женщины и дети страдают непропорционально".

Она сказала, что дети составляют около 5 миллионов человек, перемещенных в результате войны в Украине.

"В Турции находится около 1300 жертв украинской войны, в том числе сироты и их опекуны", – добавила она.

Получив письмо от Зеленской, Эрдоган сказала, что она запустила инициативу, в рамках которой дети получают психологическую поддержку и организуются культурные мероприятия, чтобы помочь им справиться с травмирующим опытом.

Она добавила, что турецкий институт Юнуса Эмре также начал курсы турецкого языка примерно для 1200 из этих детей.

По словам Эрдоган, украинские дети также были включены в празднование национальных праздников в Турции, а специально для них в ближайшие дни будет проведено трехдневное мероприятие науки, культуры и искусства.

Относительно гуманитарных усилий в Украине и соседних странах она сказала, что Турция уже доставила 100 грузовиков помощи в Украину и Молдову.