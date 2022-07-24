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Перша леді Туреччини Еміне Ердоган закликала до миру в Україні

Перша леді Туреччини Еміне Ердоган закликала до миру в Україні

Київ • УНН

 • 158852 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Туреччина хоче покласти край війні в Україні, заявила перша леді країни, закликавши до миру та спільних зусиль для запобігання майбутнім конфліктам у всьому світі. Про це УНН інформує посилаючись на Anadolu.

Деталі

Анкара продовжує "використовувати всі дипломатичні інструменти на найвищому рівні і прагне покласти край цій війні", — заявила Еміне Ердоган у відеозверненні до Другого саміту перших леді та джентльменів, який пройшов у столиці України у суботу.

Захід "Україна та світ: майбутнє, яке ми будуємо разом" провела перша леді України Олена Зеленська.

"Я вважаю, що відновлення того, що було зруйноване війною, і об'єднання рук усього світу стане найсильнішим щитом від майбутніх війн", - сказала Ердоган.

Вона додала, що війна в Україні призвела до того, що кількість біженців у всьому світі перевищила 100 мільйонів, наголосивши, що "хоча війна зачіпає всіх, жінки та діти страждають непропорційно".

Вона сказала, що діти становлять близько 5 мільйонів людей, які переміщені в результаті війни в Україні.

"У Туреччині перебуває близько 1300 жертв української війни, у тому числі сироти та їхні опікуни", - додала вона.

Отримавши лист від Зеленської, Ердоган сказала, що вона запустила ініціативу, в рамках якої діти отримують психологічну підтримку та організуються культурні заходи, щоб допомогти їм впоратися з досвідом, що травмує.

Вона додала, що турецький інститут Юнуса Емре також розпочав курси турецької мови приблизно для 1200 із цих дітей.

За словами Ердоган, українські діти також були включені у святкування національних свят у Туреччині, а спеціально для них найближчими днями буде проведено триденний захід науки, культури та мистецтва.

Щодо гуманітарних зусиль в Україні та сусідніх країнах, вона сказала, що Туреччина вже доставила 100 вантажівок допомоги в Україну та Молдову.

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