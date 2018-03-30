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Первая помощь: врачи рассказали, как спасти жизнь во время пожара

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 30 марта. УНН. Во время пожара необходимо помнить об основных правилах безопасности, а также по возможности сохранять спокойствие. Об этом, а также о том, как оказать первую помощь людям, которые пострадали в результате пожара, в комментарии УНН рассказал заведующий консультативно-информационного отдела "1583" Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Киева Александр Комашко.

"Если у человека отравление продуктами горения: например, если возник пожар в публичном месте - кинотеатре, торговом центре и т.п. - то в первую очередь надо обратить внимание, что задымление нарастает очень быстро. Необходимо в первую очередь оставить место задымления и пожара, но иметь в виду, что, если вокруг толпа людей, может возникнуть паника и давка. Оставлять помещение надо быстро, но не по головам других людей. Необходимо попытаться успокоиться и задержать дыхание. Как известно, дым скапливается в верхних слоях помещения, поэтому следует по возможности пригибаться как можно ниже, чтобы получить доступ к кислороду", - рассказал врач.

По его словам, когда человек все же вышел на улицу из здания, где произошел пожар, необходимо дать ему пространство, чтобы он мог нормально дышать чистым воздухом, и расстегнуть воротник, освободить шею и грудную клетку для свободного дыхания. Далее, в зависимости от состояния человека, при необходимости вызвать скорую.

"Если во время пожара человек сильно надышался отравленным газом и возникла, например, остановка сердца - необходимо провести базовую реанимацию, первую медицинскую помощь: непрямой массаж сердца, если человек не дышит и у него нет пульса", - к таким мерам врач советует прибегать, если рядом нет профессиональных врачей.

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Если человек дышит, необходимо просто дать ему успокоиться, подышать, чтобы он отошел от стресса, говорит эксперт в области медицины катастроф.

"Если на человеке вспыхнула одежда, надо сбить пламя любыми возможными средствами - с помощью одеяла или кофточки, или просто перекатиться на полу, то есть заблокировать доступ кислорода к пламени. При ожогах, если они есть, желательно их не обрабатывать специальными средствами и немедленно вызвать скорую помощь", - отметил Комашко.

В качестве меры первой помощи, если есть такая возможность, медики советуют стерильными повязками или салфетками обработать место ожога.

"Если просто делать это подручными средствами - можно занести инфекцию. Если это просто перегрев или поверхностный ожог первой степени, пузырь - можно поставить пораженную поверхность под проточную воду, не холодную, комнатной температуры, просто остудить. Если есть такая возможность - это очень хорошо. В других случаях нужно действовать в соответствии с ситуацией. У детей, например, даже небольшие ожоги - это угрозы жизни, там нужна скорая помощь. А у взрослых - в зависимости от того, какой ожог, какой площади и какой глубины. Если ожоги серьезные - это в любом случае вызов "скорой" и госпитализация. Поверхностные ожоги также нуждаются в осмотре специалиста, чтобы он определил, насколько они угрожающие", - сообщил эксперт.

Напомним, в Украине 30 марта стартуют масштабные проверки выполнения требований безопасности, прежде всего пожарной, на объектах с массовым пребыванием людей. В частности, это касается кинотеатров, торговых центров, школ, детских садов.

Такое решение было принято в правительстве в контексте событий в российском городе Кемерово, где 25 марта в одном из развлекательных центров произошел масштабный пожар и погибли десятки людей, в основном дети.

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