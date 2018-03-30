Перша допомога: лікарі розповіли, як врятувати життя під час пожежі

ukru
Ексклюзив
14:20 • 40594 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Ексклюзив
13:52 • 45240 перегляди

Посилення безпеки на Великдень: поліція опрацьовує це питання на тлі спроб терактів по Україні

Ексклюзив
10:32 • 156502 перегляди

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

09:27 • 126464 перегляди

В Україні зросли зарплати чиновників: хто отримує найбільше, а кого "обділили"

26 березня, 08:24 • 191189 перегляди

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Ексклюзив
25 березня, 17:08 • 167201 перегляди

Домовленість щодо безпечного судноплавства в Чорному морі: що кажуть у ВМС про перемир'я

25 березня, 15:22 • 208204 перегляди

Умєров розкрив ключові результати двосторонніх технічних консультацій України та США

25 березня, 15:09 • 206002 перегляди

США та Україна домовилися щодо безпечного судноплавства в Чорному морі - Білий дім зробив заяву після зустрічі в Ер-Ріяді

25 березня, 13:46 • 240043 перегляди

Відновлення польотів в Україну: чиї літаки хочуть здійснити перші авіасполучення

25 березня, 11:37 • 134041 перегляди

Рада підтримала створення "пошта-банку" на базі Укрпошти: деталі законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
1.4 м/с
49 %
751 мм
Ясно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

Нічна атака дронів на Дніпропетровщину: під ударом опинились Кривий Ріг та Нікопольщина

26 березня, 05:45 • 144782 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 206160 перегляди
Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

Атака на "Укрзалізницю" була ретельно спланованою росіянами - голова правління національного перевізника

26 березня, 08:07 • 139173 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 74661 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 56983 перегляди
Публікації
Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні
Ексклюзив

14:20 • 40664 перегляди
Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком

Здоров'я чоловіків зблизька: відверта розмова з урологом Олександром Наумчуком
Ексклюзив

10:32 • 156536 перегляди
Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

Креативне фарбування яєць до Великодня: 5 цікавих ідей

26 березня, 08:24 • 191214 перегляди
Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

Смачний сніданок: 5 незвичних рецептів для вашого ранку

26 березня, 06:26 • 206115 перегляди
День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

День Національної гвардії України та Віддання Благовіщення: що ще відзначають 26 березня

26 березня, 04:40 • 196562 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

13:05 • 31754 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

12:30 • 29218 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

11:09 • 38052 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

09:14 • 56983 перегляди
Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

Рідкісний запис прослуховування Beatles знайшли у музичному магазині у Ванкувері

26 березня, 08:54 • 74661 перегляди
Актуальне
Перша допомога: лікарі розповіли, як врятувати життя під час пожежі

Перша допомога: лікарі розповіли, як врятувати життя під час пожежі

Київ • УНН

 • 26085 перегляди

КИЇВ. 30 березня. УНН. Під час пожежі необхідно пам’ятати про основні правила безпеки, а також за можливістю зберігати спокій. Про це, а також про те, як надати першу допомогу людям, які постраждали внаслідок пожежі, в коментарі УНН розповів завідувач консультативно-інформаційного відділу "1583" Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Києва Олександр Комашко.

"Якщо у людини отруєння продуктами горіння: наприклад, якщо виникла пожежа в публічному місці – кінотеатрі, торгівельному центрі і т.п., – то в першу чергу треба звернути увагу, що задимлення наростає дуже швидко. Необхідно в першу чергу залишити місце задимлення та пожежі, але мати на увазі те, що, якщо навколо натовп людей, може виникнути паніка і давка. Залишати приміщення треба швидко, але не через голови інших людей. Необхідно спробувати заспокоїтись та затримати дихання. Як відомо, дим скупчується у верхніх шарах приміщення, тому треба за можливістю пригинатись якомога нижче, щоб отримати доступ до кисню", - розповів лікар.

За його словами, коли людина все ж вийшла на вулицю з будівлі, де сталася пожежа, необхідно дати їй простір, щоб вона могла нормально дихати чистим повітрям, та розщібнути комірець, звільнити шию та грудну клітку для вільного дихання. Далі, залежно від стану людини, якщо необхідно, викликати швидку.

"Якщо під час пожежі людина сильно надихалась отруєним газом і виникла, приміром, зупинка серця – необхідно виконати базову реанімацію, першу медичну допомогу: непрямий масаж серця, якщо людина не дихає і не має пульсу", - до таких заходів лікар радить вдаватися, якщо поряд немає професійних лікарів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МОЗ розповіли, як обрати сімейного лікаря

Якщо людина дихає, необхідно просто дати їй заспокоїтись, подихати, щоб вона відійшла від стресу, говорить експерт у сфері медицини катастроф.

"Якщо на людині спалахнув одяг, треба збити полум’я будь-якими можливими засобами – за допомогою ковдри або кофтини, чи просто перекотитись на підлозі, тобто заблокувати доступ кисню до полум’я. При опіках, якщо вони є, бажано їх не обробляти спеціальними засобами та негайно викликати швидку допомогу", - зазначив Комашко.

Як захід першої допомоги, якщо є така можливість, медики радять стерильними пов’язками або серветками обробити місце опіку.

"Якщо просто робити це підручними засобами – можна занести інфекцію. Якщо це просто перегрівання або поверхневий опік першого ступеня, пухир – можна поставити уражену поверхню під проточну воду, не холодну, кімнатної температури, просто остудити. Якщо є така можливість – це дуже добре. В інших випадках треба діяти відповідно до ситуації. У дітей, наприклад, навіть невеликі опіки – це загрози життю, там потрібна швидка допомога. А у дорослих – в залежності від того, який опік, яка площа і яка глибина. Якщо опіки серйозні – це у будь-якому разі виклик "швидкої" і госпіталізація. Поверхневі опіки також потребують огляду спеціаліста, щоб він визначив, наскільки вони загрозливі", - повідомив експерт.

Нагадаємо, в Україні 30 березня стартують масштабні перевірки виконання вимог безпеки, передусім пожежної, на об'єктах із масовим перебуванням людей. Зокрема, це стосується кінотеатрів, торгових центрів, шкіл, дитячих садочків.

Таке рішення було ухвалено в уряді у контексті подій в російському місті Кемерово, де 25 березня в одному з розважальних центрів сталася масштабна пожежа і загинули десятки людей, переважно діти.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоЗдоров'я

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$278.66
Brent
$73.19
Bitcoin
$86,974.70
S&P 500
$5,758.38
Газ TTF
$40.95
Золото
$3,051.50
Ethereum
$2,031.40