Перша допомога: лікарі розповіли, як врятувати життя під час пожежі

"Якщо у людини отруєння продуктами горіння: наприклад, якщо виникла пожежа в публічному місці – кінотеатрі, торгівельному центрі і т.п., – то в першу чергу треба звернути увагу, що задимлення наростає дуже швидко. Необхідно в першу чергу залишити місце задимлення та пожежі, але мати на увазі те, що, якщо навколо натовп людей, може виникнути паніка і давка. Залишати приміщення треба швидко, але не через голови інших людей. Необхідно спробувати заспокоїтись та затримати дихання. Як відомо, дим скупчується у верхніх шарах приміщення, тому треба за можливістю пригинатись якомога нижче, щоб отримати доступ до кисню", - розповів лікар.

За його словами, коли людина все ж вийшла на вулицю з будівлі, де сталася пожежа, необхідно дати їй простір, щоб вона могла нормально дихати чистим повітрям, та розщібнути комірець, звільнити шию та грудну клітку для вільного дихання. Далі, залежно від стану людини, якщо необхідно, викликати швидку.

"Якщо під час пожежі людина сильно надихалась отруєним газом і виникла, приміром, зупинка серця – необхідно виконати базову реанімацію, першу медичну допомогу: непрямий масаж серця, якщо людина не дихає і не має пульсу", - до таких заходів лікар радить вдаватися, якщо поряд немає професійних лікарів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МОЗ розповіли, як обрати сімейного лікаря

Якщо людина дихає, необхідно просто дати їй заспокоїтись, подихати, щоб вона відійшла від стресу, говорить експерт у сфері медицини катастроф.

"Якщо на людині спалахнув одяг, треба збити полум’я будь-якими можливими засобами – за допомогою ковдри або кофтини, чи просто перекотитись на підлозі, тобто заблокувати доступ кисню до полум’я. При опіках, якщо вони є, бажано їх не обробляти спеціальними засобами та негайно викликати швидку допомогу", - зазначив Комашко.

Як захід першої допомоги, якщо є така можливість, медики радять стерильними пов’язками або серветками обробити місце опіку.

"Якщо просто робити це підручними засобами – можна занести інфекцію. Якщо це просто перегрівання або поверхневий опік першого ступеня, пухир – можна поставити уражену поверхню під проточну воду, не холодну, кімнатної температури, просто остудити. Якщо є така можливість – це дуже добре. В інших випадках треба діяти відповідно до ситуації. У дітей, наприклад, навіть невеликі опіки – це загрози життю, там потрібна швидка допомога. А у дорослих – в залежності від того, який опік, яка площа і яка глибина. Якщо опіки серйозні – це у будь-якому разі виклик "швидкої" і госпіталізація. Поверхневі опіки також потребують огляду спеціаліста, щоб він визначив, наскільки вони загрозливі", - повідомив експерт.

Нагадаємо, в Україні 30 березня стартують масштабні перевірки виконання вимог безпеки, передусім пожежної, на об'єктах із масовим перебуванням людей. Зокрема, це стосується кінотеатрів, торгових центрів, шкіл, дитячих садочків.

Таке рішення було ухвалено в уряді у контексті подій в російському місті Кемерово, де 25 березня в одному з розважальних центрів сталася масштабна пожежа і загинули десятки людей, переважно діти.