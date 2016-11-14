Перформанс "Мороки" покажут в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Перформанс "Мороки", в основу которого лег одноименный арт-бук писателя Александра Михеда и музыкальное сопровождение от дуэта электронщиков-импровизаторов Ptakh Jung покажут в Киеве, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.
"Это действо появилось в результате креативного эксперимента с художницей Соней Мельник. Продолжая творение нового мира, вместе с куратором Анастасией Евдокимовой, мы пришли к идее создать мультимедийный перформанс, который покажет текст в совершенно новом измерении", - отметил А.Михед.
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"У нас, кажется, сложилась новая система. Новый мир "Мрак". Перформанс, который превратил текст на спектакль. Это своеобразный инструмент "перепроживання" текста каждый раз заново ", - сказал О.Михед.