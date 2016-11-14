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15 марта, 19:03 • 110280 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 152759 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 129084 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 122231 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107978 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 103112 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 99329 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 128535 просмотра

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14 марта, 19:56 • 127540 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Перформанс "Мороки" покажут в Киеве

Перформанс "Мороки" покажут в Киеве

Киев • УНН

 • 9164 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. Перформанс "Мороки", в основу которого лег одноименный арт-бук писателя Александра Михеда и музыкальное сопровождение от дуэта электронщиков-импровизаторов Ptakh Jung покажут в Киеве, передает УНН со ссылкой на Сultprostir.

"Это действо появилось в результате креативного эксперимента с художницей Соней Мельник. Продолжая творение нового мира, вместе с куратором Анастасией Евдокимовой, мы пришли к идее создать мультимедийный перформанс, который покажет текст в совершенно новом измерении", - отметил А.Михед.

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"У нас, кажется, сложилась новая система. Новый мир "Мрак". Перформанс, который превратил текст на спектакль. Это своеобразный инструмент "перепроживання" текста каждый раз заново ", - сказал О.Михед.

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