Перформанс “Мороки” покажуть в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Перформанс “Мороки”, в основу якого ліг однойменний арт-бук письменника Олександра Михеда та музичний супровід від дуету електронщиків-імпровізаторів Ptakh Jung покажуть у Києві, передає УНН з посиланням на Сultprostir.
“Це дійство з’явилось внаслідок креативного експерименту з художницею Сонею Мельник. Продовжуючи співтворення нового світу, разом із кураторкою Настасією Євдокимовою, ми дійшли до ідеї створити мультимедійний перформанс, який покаже текст в цілком новому вимірі”, — зазначив О.Михед.
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“У нас, здається, склалася нова система. Новий світ "Мороків". Перформанс, який перетворив текст на виставу. Це своєрідний інструмент „перепроживання“ тексту щоразу заново,” — сказав О.Михед.