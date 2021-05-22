Переворот в Мьянме: Армия независимости Качина атаковала регион нефритовых шахт
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая. УНН. Силы Армии независимости Качина (KIA), одного из этнических группировок, выступающих против переворота в Мьянме, атаковали в субботу военные позиции в северо-западном городе нефритовых шахт Хкамти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Это нападение знаменует собой продвижение KIA на новую территорию в то время, когда Мьянма погрузилась в хаос с тех пор, как армия захватила власть 1 февраля, задержала избранного лидера Аун Сан Су Чжи и прервала десятилетия демократических реформ.
Как сообщают интернет-издания Irrawaddy и Mizzima, боевики KIA атаковали армейский пост в поселке Хкамти в районе Сагаинг рано утром в субботу.
Представитель КИА Нау Бу сообщил, что знал о нападении, но не смог сообщить подробностей.
"Бои все еще продолжаются. Я все еще слышу выстрелы", - сообщает Mizzima.
Атакованный объект находился рядом с горнодобывающим предприятием, которое принадлежит военному конгломерату Myanma Economic Holdings Ltd.
Контекст
После переворота восстановился открытый конфликт между армией и РУК, которая в течение шести десятилетий борется за большую автономию народа Качина и выражает поддержку протестующим против хунты.
Mizzima сообщает, что армия использовала реактивные самолеты для атак на KIA в Хкамти, городе на реке Чиндвин в отдаленном регионе, богатом нефритом и золотом, который находится примерно в 50 км от границы с Индией.
За последние недели армия провела многочисленные бомбардировки позиций КИА, а также столкнулась с этническими армиями на востоке и западе Мьянмы.
По данным группы активистов Ассоциации помощи политическим заключенным, силы безопасности после переворота убили не менее 812 человек. Военные отрицают эту цифру и заявляют, что по меньшей мере два десятка сотрудников сил безопасности также были убиты.
Добавим
Назначенная хунтой избирательная комиссия распустит Партию Национальной лиги за демократию (НЛД) Аун Сан Су Чжи из-за того, что по их мнению, были фальсификации на ноябрьских выборах.