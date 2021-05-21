Хунта М'янми планує розпустити партію Аунг Сан Су Чжі

Цитата

“Поведінка НЛД на виборах було незаконним, тому нам доведеться ліквідувати реєстрацію партії”, — йдеться в доповіді голови підтримуваної хунтою виборчої комісії Союзу Тейн З. “Ті, хто це зробив, будуть вважатися зрадниками, і ми вживемо заходів”, — додав він.

Контекст

Армія М’янми прийшла до влади 1 лютого, заявивши, що на листопадових виборах фальсифікація була проведена партією Су Чжі, яка десятиліттями боролася за демократію, перш ніж десять років тому почалися попередні реформи. Виборча комісія тоді відхилила скарги армії.

Сили безпеки вбили понад 800 осіб в ході акцій протесту після перевороту, повідомляє група активістів Асоціації допомоги політичним в’язням. Також спалахнули сутички між силами безпеки і партизанськими загонами етнічних меншин.

З моменту арешту за кілька годин до перевороту 1 лютого Су Чжі перебуває під вартою, і їй пред’явлені численні звинувачення — найсерйозніше з них відповідно до закону про державну таємницю з покаранням у вигляді 14 років тюремного ув’язнення.

75-річній Су Чжі дозволили розмовляти з адвокатами тільки по відеозв’язку в присутності співробітників служби безпеки. Її співвідповідач — повалений президент Він М’їнт.

Противники збройних сил сформували уряд національної єдності, який діє під прикриттям або через членів, що знаходяться за кордоном. Він оголосив про створення Народних сил оборони, щоб кинути виклик хунті.