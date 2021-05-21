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Хунта Мьянмы планирует распустить партию Аунг Сан Су Чжи

Киев • УНН

 • 13283 просмотра

КИЕВ. 21 мая. УНН. Избирательная комиссия Мьянмы, назначенная хунтой, распустит Партию Национальной лиги за демократию (НЛД) Аунг Сан Су Чжи из-за того, что, по ее словам, было мошенничество на выборах в ноябре прошлого года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Хунта Мьянмы планирует распустить партию Аунг Сан Су Чжи

Цитата

“Поведение НЛД на выборах было незаконным, поэтому нам придется ликвидировать регистрацию партии”, — говорится в докладе председателя поддерживаемой хунтой избирательной комиссии Союза Тейн С. “Те, кто это сделал, будут считаться предателями, и мы примем меры”, — добавил он.

Контекст

Армия Мьянмы пришла к власти 1 февраля, заявив, что на ноябрьских выборах фальсификация была проведена партией Су Чжи, которая десятилетиями боролась за демократию, прежде чем десять лет назад начались предварительные реформы. Избирательная комиссия тогда отклонила жалобы армии.

Силы безопасности убили более 800 человек в ходе акций протестов после переворота, сообщает группа активистов Ассоциации помощи политическим заключенным. Также вспыхнули столкновения между силами безопасности и партизанскими отрядами этнических меньшинств.

С момента ареста за несколько часов до переворота 1 февраля Су Чжи находится под стражей, и ей предъявлены многочисленные обвинения — самое серьезное из них в соответствии с законом о государственной тайне с наказанием в виде 14 лет тюремного заключения.

75-летней Су Чжи позволили разговаривать с адвокатами только по видеосвязи в присутствии сотрудников службы безопасности. Ее соответчик — свергнутый президент Вин Мьинт.

Противники вооруженных сил сформировали правительство национального единства, который действует под прикрытием или через членов, находящихся за рубежом. Он объявил о создании Народных сил обороны, чтобы бросить вызов хунте.

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