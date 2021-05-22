Переворот у М'янмі: Армія незалежності Качина атакувала регіон нефритових шахт

Деталі

Цей напад знаменує собою просування КІА на нову територію в той час, коли М'янма занурилася в хаос з тих пір, як армія захопила владу 1 лютого, затримала обраного лідера Аунг Сан Су Чжи та перервала десятиліття демократичних реформ.

Як повідомляють інтернет-видання Irrawaddy і Mizzima, бойовики KIA атакували армійський пост в селищі Хкамті в районі Сагаінг рано вранці в суботу.

Представник КІА Нау Бу повідомив, що знав про напад, але не зміг повідомити подробиць.

"Бої все ще тривають. Я все ще чую постріли", - повідомляє Mizzima.

Атакований об'єкт знаходився поруч з гірничодобувним підприємством, який належить військовому конгломерату Myanma Economic Holdings Ltd.

Контекст

Після перевороту відновився відкритий конфлікт між армією і РУК, яка протягом шести десятиліть бореться за більшу автономію народу Качіні і висловлює підтримку протестуючим проти хунти.

Mizzima повідомляє, що армія використовувала реактивні літаки для атак на KIA в Хкамті, місті на річці Чіндвін у віддаленому регіоні, багатому нефритом і золотом, який знаходиться приблизно в 50 км від кордону з Індією.

За останні тижні армія здійснила численні бомбардування позицій КІА, а також зіткнулася з етнічними арміями на сході і заході М'янми.

За даними групи активістів Асоціації допомоги політичним в'язням, сили безпеки після перевороту вбили не менше 812 людей. Військові заперечують цю цифру і заявляють, що щонайменше два десятка співробітників сил безпеки також були вбиті.

Додамо

Призначена хунтою виборча комісія розпустить Партію Національної ліги за демократію (НЛД) Аунг Сан Су Чжі через те, що на їхню думку, були фальсифікації на листопадових виборах