Проверка выявила проблемы с более третью водоемов в Житомирской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. Житомирский областной лабораторный центр Минздрава Украины проверил 76 водоемов области - 37% из них оказались ненадлежащего качества. Об этом сообщает пресс-служба Житомирской облгосадминистрации, передает УНН.
Отмечается, что во всех районах Житомирской области в течение апреля отобрали для лабораторных исследований образцы воды из поверхностных водоемов в местах массового отдыха населения.
Образцы были отобраны в 76 водоемах, из которых четыре пляжа - в Новоград-Волынском, Коростене и два - в Житомире.
По результатам исследований установлено, что отклонение от норм обнаружили в 37% мониторинговых точках, в которых проводился забор проб для исследований.
Так, нормам не соответствует вода в:
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- реке Случь (в пределах населенных пунктов Любар, Новая Чертория, Барановка, Новоград-Волынский),
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- реке Тетерев (в пределах населенных пунктов Чуднов, Высокая Печь, Коростышев),
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- реке Уж (г. Коростень),
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- реке Норынь (г. Овруч),
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- реке Ирша (в пределах населенных пунктов Дворище, Новая Боровая, Иршанск),
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- реке Гнилопять (Бердичев),
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- четырех бердичевских прудах, используемых для отдыха (пруд Шандора, пруд кожобъединение, пруд рафинадного завода, пруд с. Гардышевка).
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Ненадлежащего качества вода и в реках Товста и Жерев (пгт Лугины), Смолка (Нов.-Волынский), прудах по ул. Ивана Франко в Хорошево, в с. Столпов Чудновского района, № 1 в Чуднове, с. Выгнанка Любарского района, добавили в ОГА.
Напомним, в КГГА назвали безопасные для купания пляжи столицы.