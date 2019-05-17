Перевірка виявила проблеми з понад третиною водойм на Житомирщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. Житомирський обласний лабораторний центр МОЗ України перевірив 76 водойм області - 37% з них виявилися неналежної якості. Про це повідомляє прес-служба Житомирської облдержадміністрації, передає УНН.
Зазначається, що в усіх районах Житомирської області протягом квітня відібрали для лабораторних досліджень зразки води з поверхневих водойм у місцях масового відпочинку населення.
Зразки були відібрані у 76 водоймах, з яких чотири пляжі – у Новоград-Волинському, Коростені та два - у Житомирі.
За результатами досліджень встановлено, що відхилення від норм виявили у 37% моніторингових точках, в яких проводився забір проб для досліджень.
Так, нормам не відповідає вода в:
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- річці Случ (у межах населених пунктів Любар, Нова Чорторія, Баранівка, Новоград-Волинський),
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- річці Тетерів (у межах населених пунктів Чуднів, Висока Піч, Коростишів),
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- річці Уж (м. Коростень),
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- річці Норинь (м. Овруч),
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- річці Ірша (в межах населених пунктів Дворище, Нова Борова, Іршанськ),
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- річці Гнилопять (Бердичів),
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- чотирьох бердичівських ставках, що використовуються для відпочинку (став Шандора, став шкіроб’єднання, став рафінадного заводу, став с. Гардишівка).
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Неналежної якості вода і в річках Товста та Жерев (смт Лугини), Смолка (Нов.-Волинський), ставках по вул. Івана Франка у Хорошеві, у с. Стовпів Чуднівського району, № 1 у Чуднові, с. Вигнанка Любарського району, додали в ОДА.
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