Переиздана в 2016 году книга Гитлера стала бестселлером
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. Переиздана книга Адольфа Гитлера "Моя борьба" ( "Mein Kampf") стала бестселлером среди книг, изданных за 2016 год в Германии, передает УНН со ссылкой на немецкое интернет-издание kurier.at.
В этом году было продано 85 тыс. экземпляров книги, написанной главой нацистов.
Издание было подготовлено Институтом современной истории в Мюнхене.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дом, в котором родился Гитлер, снесут в Австрии
В конце января планируется выпуск шестого тиража книги.
Справка УНН: "Mein Kampf" - это автобиографическая книга Гитлера, которая стала идеологической основой немецкого национал-социализма. Впервые опубликована в 1925 года. Начиная с 1945 года, книгу не переиздавали в Германии. Однако в 2016 году истек срок действия авторских прав, которые препятствовали перепечатке в Германии, и это позволило Институту современной истории в Мюнхене переиздать книгу с критическими пояснительными комментариями.