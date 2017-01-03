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Переиздана в 2016 году книга Гитлера стала бестселлером

Переиздана в 2016 году книга Гитлера стала бестселлером

Киев • УНН

 • 12935 просмотра

КИЕВ. 3 января. УНН. Переиздана книга Адольфа Гитлера "Моя борьба" ( "Mein Kampf") стала бестселлером среди книг, изданных за 2016 год в Германии, передает УНН со ссылкой на немецкое интернет-издание kurier.at.

В этом году было продано 85 тыс. экземпляров книги, написанной главой нацистов.

Издание было подготовлено Институтом современной истории в Мюнхене.

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В конце января планируется выпуск шестого тиража книги.

Справка УНН: "Mein Kampf" - это автобиографическая книга Гитлера, которая стала идеологической основой немецкого национал-социализма. Впервые опубликована в 1925 года. Начиная с 1945 года, книгу не переиздавали в Германии. Однако в 2016 году истек срок действия авторских прав, которые препятствовали перепечатке в Германии, и это позволило Институту современной истории в Мюнхене переиздать книгу с критическими пояснительными комментариями.

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