Перевидана у 2016 році книга А.Гітлера стала бестселером

Цьогоріч було продано 85 тис. примірників книги, написаної очільником нацистів.

Видання було підготовлено Інститутом сучасної історії в Мюнхені.

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В кінці січня планується випуск шостого тиражу книги.

Довідка УНН: “Mein Kampf” — це автобіографічна книга А.Гітлера, яка стала ідеологічною основою німецького націонал-соціалізму. Вперше опублікована 1925 року. Починаючи від 1945 року, книгу не перевидавали в Німеччині. Однак 2016 року сплинув термін дії авторських прав, які перешкоджали передруку в Німеччині, і це дозволило з Інституту сучасної історії в Мюнхені перевидати книгу з критичними пояснювальними коментарями.